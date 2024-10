“Empecé en silla de ruedas… y terminé casi corriendo”: la nueva revelación de Arjona sobre su proyecto “Seco” y sus dos cirugías de columna

En diciembre del 2023, Ricardo Arjona se presentó durante dos noches consecutivas en Chile y cerró de forma oficial Blanco y Negro Tour, la gira con la que ofreció 159 conciertos y que le permitió recorrer 27 países, interpretar sus éxitos en recintos emblemáticos y compartir con admiradores en 109 ciudades durante 22 meses.

El 9 y 10 de diciembre de ese año, el cantautor guatemalteco se presentó en el Estadio Bicentenario La Florida, ubicado en la ciudad de Santiago, un recinto en el que cantó a lleno total y en el que concluyó ese tour.

“Pensé que no estaba para dar un paso la tarde de ayer y terminé haciendo una maratón en la pasarela improvisada más larga de mi vida… A todas las ciudades que tocó esta gira, mi agradecimiento eterno”, indicó el artista nacional tras el cierre de esa exitosa gira.

Arjona publicó un comunicado, agradeció el constante apoyo y enfatizó en que todo se logró debido al trabajo de quienes hicieron fácil lo imposible. Además, confesó que había sufrido fuertes dolores de espalda que lo llevaron a tener que suspender o posponer algunos conciertos en diferentes lugares del mundo.

“A los médicos que me pusieron de pie para terminar este viaje, posponiendo una cirugía inminente, muchas gracias. Llevo seis infiltraciones de columna en los últimos dos meses para permanecer de pie en esta despedida”, confesó.

Esa publicación alarmó a varios de sus admiradores y surgió el rumor de que el cantautor guatemalteco se retiraría de los escenarios. Sin embargo, en diciembre del 2023, su staff publicó un comunicado y lo desmintió.

En ese mismo mes, Arjona publicó un documental en YouTube en el que mostró momentos íntimos de la gira, pero el pasado 20 de septiembre el músico nacional reveló detalles de cómo han sido sus últimos meses. Además, difundió un audio en el que explicó sobre las dos cirugías, el diagnóstico complicado, las 25 canciones en las que trabaja y dio un resumen cronológico tras el final de la gira Blanco y Negro.

“Durante los últimos conciertos de la gira Blanco y Negro no podía caminar. Me paré para hacerlos. Después de Chile, la última noche paro todos los medicamentos, hablo con el doctor y le dije que me quería operar, pero me contestó que no y prácticamente me desahució”, confesó Arjona en ese audio.

Según el músico nacional, tras ese diagnóstico complicado se fue a vivir a Barcelona, España, se sometió a dos cirugías y tuvo complicaciones de salud.

“Me operan… dos cirugías… Me ponen tornillos y al tercer día me levanto y luego se me formó un coágulo pulmonar que casi me cuesta el numerito”, añadió. Sin embargo, se recuperó.

Durante las recientes semanas, Arjona dejó entrever su nuevo proyecto discográfico y el pasado 2 de octubre reveló la portada de su nuevo disco con una anécdota sobre su padre y madre. Además, el 5 de octubre último, mostró que viajó a Costa Rica y grabó el primer videoclip de su nueva producción.

La nueva revelación de Arjona sobre su proyecto “Seco”

Este martes 8 de octubre, el cantautor guatemalteco publicó más pistas sobre su proyecto Seco y evidenció su resiliencia tras varios meses de incertidumbre.

“Después de dos cirugías de columna, un par de tornillos y de mucha incertidumbre, dar este primer paso fue como pintar una línea en el viento”, escribió Arjona en sus cuentas en redes sociales.

La publicación la acompaño de un video corto en el que mostró fragmentos de los protagonistas de su reciente videoclip. Además, incluyó una serie de fotografías y nuevas confesiones.

“Me siento mejor que nunca, y quiero agradecer con todo mi corazón las muestras de solidaridad que recibí de tanta gente. Al cuerpo médico de Barcelona, en especial al Dr. Pablo mi agradecimiento profundo”, agregó el músico nacional, tras reconocer el apoyo incondicional que recibió en atenciones y su recuperación.

Arjona enfatizó en su nuevo proyecto, especialmente en su fe, debido a que, tras su operación le recomendaron usar silla de ruedas para movilizarse, pero no la compró porque quería volver a caminar, así lo indicó el pasado 25 de septiembre en otra de sus publicaciones.

El cantautor guatemalteco Ricardo Arjona se movilizó en silla de ruedas. (Foto Prensa Libre: Ricardo Arjona)

Este martes 8 de octubre, el artista guatemalteco celebró el trabajo que realiza en su nuevo proyecto y lo difundió con sus admiradores. “Mi celebración final se llama SECO, igual que yo. SECO, este viaje que empecé en silla de ruedas y salas de hospital los primeros meses, y terminé caminando, casi corriendo. Me fui para adentro cuando escribí este proyecto, celebré la vida y la lloré. Todo está puesto en él, las cosas del corazón, las de la vida y las del tiempo. Las sonrisas de las fotos son de verdad, son de alegría y celebración. Hay pesadillas que dan lugar a la maravilla. Lo demás es azar”, concluyó.