Un río, la ceja cortada y la anécdota sobre su padre y madre con la que Arjona reveló la portada de su nuevo disco

Desde el pasado 18 de septiembre, Ricardo Arjona ha generado expectativas en sus perfiles en redes sociales tras una serie de publicaciones y sus admiradores confían que el cantautor guatemalteco publique nueva producción discográfica.

“Para los que me conocen siempre fui Ricardo, fui Arjona o Ricardo Arjona. Para los que me quieren, siempre fui el SECO”, fue el texto que difundió el artista nacional en ese momento y rápidamente obtuvo comentarios de sus seguidores.

En la publicación, Arjona incluyó la explicación sobre el adjetivo seco, el cual se asocia a personas delgadas y/o flacas, algo muy particular que se utiliza como apodo en Latinoamérica. Además, una frase que ha sido constante en otras publicaciones.

Tras ese nuevo acercamiento con sus admiradores, surgieron especulaciones de nuevas canciones, nuevo álbum y más sorpresas, según opiniones de admiradores de países como Guatemala, Argentina y México, debido a que Arjona también difundió una imagen en la que destacó una pieza de un rompecabezas.

Primera pieza del rompecabezas que compartió Ricardo Arjona. (Foto Prensa Libre: Ricardo Arjona)

El resumen cronológico tras la gira “Blanco y Negro”

El pasado 20 de septiembre, Arjona nuevamente se pronunció en redes sociales y reveló detalles de cómo han sido sus últimos meses y de las actividades en las que se ha involucrado.

Ese día emocionó a sus fanáticos tras difundir fragmentos de una conversación que tuvo en mayo pasado. En ese audio confesó que los últimos conciertos de la gira Blanco y Negro Tour fueron difíciles debido a complicaciones de salud y admitió que, pese a un diagnóstico complicado, se sometió a dos cirugías.

Arjona dijo que vivió en Barcelona, España y que, luego de la intervención médica tuvo complicaciones. “Me operan… dos cirugías… Me ponen tornillos y al tercer día me levanto y luego se me formó un coágulo pulmonar que casi me cuesta el numerito”, contó el artista nacional. Sin embargo, se recuperó.

El posible nuevo disco

En otro de los fragmentos de audio que difundió, Arjona confesó que sigue siendo necio y que trabaja en la producción de más de 25 canciones, pero desconoce en qué concluirá debido a que aún está en proceso.

“Estoy haciendo el mejor disco de mi vida y el más aburrido de todo, porque no sé en dónde va a poder sonar este disco. Ya saben que yo soy necio”, confesó.

“Estoy produciendo un poco más de 25 canciones. No sé qué voy a hacer, no tengo idea. Me está hablando todo mundo para ver cuándo empiezo gira y luego dijo espérame: Estoy aprendiendo a caminar otra vez”, concluyó.

Durante los días siguientes Arjona difundió más publicaciones en redes sociales, agregó otras piezas del rompecabezas y creció la expectativa entre sus admiradores. Además, medios internacionales indicaron que, tras un período de ausencia, el cantautor guatemalteco dejó entrever su nuevo proyecto discográfico.

“Habemus portada”

Este miércoles 2 de octubre, Ricardo Arjona nuevamente sorprendió a sus admiradores en redes sociales. El artista nacional difundió imágenes y videos, pero destacó el texto que acompaño la publicación porque indicó que podría tratarse, nuevamente, del disco más importante de su vida. Algo que también dijo en el 2017, previo al lanzamiento del álbum Circo Soledad. Además, el cantautor guatemalteco cuando se acerca la publicación de material discográfico, indica que el mejor disco es el que aún no ha publicado.

“Habemus portada. Mi padre, aventurero maravilloso, empacaba aquella casa de campaña y detenía el autobús en el lugar que le pareciera hermoso”, escribió el músico nacional al recordar una anécdota con su padre, Ricardo Arjona Moscoso, quien falleció en septiembre de 2010.

El cantautor guatemalteco destacó una imagen de su niñez y aseguró que se trata de la época en que sufrió un accidente. “Esta vez fue en un río a la mitad del camino. Justo una semana antes, jugando al doctor, me había caído en una banqueta y me abrí la ceja izquierda”, agregó.

Arjona también recordó cómo lo cuidó Nohemí Morales “Doña Mimi”, su mamá, quién falleció a los 78 años el 4 de diciembre de 2013. “Mi madre, en transporte urbano me llevó a la Cruz Roja y me pondrían 14 puntos que hoy adornan la portada del disco que bien podría ser el más importante de mi vida. El Seco, con pocos años, y sin sospechar a donde me llevaría la vida”, dijo.

Ricardo Arjona muestra la portada de su nuevo álbum. (Foto Prensa Libre: Ricardo Arjona)

Varios de sus admiradores indicaron que la campaña de expectativa podría concluir pronto y que, probablemente el artista nacional sorprenda con la publicación de al menos una de las más de esas 25 canciones que en días anteriores mencionó o bien, promocione su nuevo disco, que al parecer podría llevar el título SECO.

En uno de los dos clips que también publicó este miércoles 2 de octubre, Arjona mostró una guitarra, instrumento del cual prometió dar más detalles en futuras publicaciones. “Compré esta guitarra que le pasa lo mismo que a la gente adulta”, dijo debido a que “no se deja afinar”.

“Después, la guitarra que lo sabe todo, la que volví a tomar después de tantos años de abandono para darle forma a las canciones de este SECO aventurero como su padre, que se detiene a la orilla de este río inmenso que es la vida y se anima a recordar para vivir. (De la guitarra, les cuento otro día)”, finalizó.