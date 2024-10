Ricardo Arjona continúa dando más pistas de su nuevo disco y revela las 12 canciones de Seco

Desde hace algunos días Ricardo Arjona viene revelando pistas de su nuevo álbum. Ha compartido también su historia reciente y los padecimientos de su espalda.

"Esta foto señala con la mirada por dónde continuar para descubrir las canciones de SECO, sus nombres y algunas cosas más", dice Ricardo Arjona en una publicación de Instagram en el ítem número 1.

Las 12 canciones son:

Barcelona Despacio que no hay prisa 70% Luna Poquita fe Motel Revolución Nirvana Gritas Mentira Mujer Un gran gusto conocerte Todo termina

Las 12 canciones de SECO . pic.twitter.com/ojFBmtfKew — Ricardo Arjona ® (@Ricardo_Arjona) October 13, 2024

La publicación de Instagram también muestra 11 imágenes que resumen la historia del "Seco", como le decía al cantautor guatemalteco sus familiares y amigos cercanos.

Y sigue detallando Arjona:



2. Las 12 canciones de SECO. Y el sueño del viaje de escuchar como antes, los discos completos.

3. ⁠Todo Termina, quizás de mis canciones preferidas en la vida.

4. ⁠La guitarra que pagué por abonos a mis 18 años y con la que compuse prácticamente todo. La abandoné unos años después de escribir con ella el disco Santo Pecado, esta vez me acompaño a Barcelona, y me empujo a escribir por impulso, como en los viejos tiempos. Hoy, afina solo cuando quiere, pero me niego a cambiarle sus elementos originales.

5. ⁠La factura original.

6. ⁠Un poco de su historia.

7. ⁠Una foto de cuando salía bien en las fotos.

8. ⁠Barcelona, mis primeros pasos.

9. ⁠La Mimi, la camioneta Opel, y mis tareas de fin de semana.

10. La guitarra ya posaba conmigo en mis primeras fotos en México.

11. ⁠Algo más de la historia de la guitarra y su enemistad con la Mimi.