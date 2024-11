Ricardo Arjona sorprende a fan argentina y le permite escuchar su nuevo álbum “SECO” en exclusiva

El próximo viernes 22 de noviembre, el cantautor guatemalteco Ricardo Arjona publicará tres canciones de SECO, su nuevo álbum de estudio y recientemente el artista nacional reveló que una fan argentina fue la elegida para escucharlo en exclusiva.

Desde septiembre pasado, Arjona ha difundido información y ha dado pistas de su nuevo disco. Además, el pasado domingo 13 de octubre mostró el título de las 12 canciones que incluirá en esa producción discográfica y confesó que su nuevo proyecto es como un sueño del viaje de escuchar los discos completos, como antes.

Billboard también se pronunció y el martes 22 de octubre confirmó que Arjona tiene programado lanzar el álbum SECO a principios del 2025 y para cerrar este 2024, publicará tres sencillos en noviembre y dos más en diciembre.

De acuerdo con el cantautor guatemalteco, Despacio que hay prisa, Nirvana yTodo termina, serán los temas de su nuevo disco que se podrán escuchar en varias plataformas streaming, a partir del viernes 22 de noviembre.

La expectativa

De acuerdo con admiradores argentinos, mexicanos, españoles y guatemaltecos de Ricardo Arjona, la campaña de expectativa del nuevo disco comenzó el pasado 15 de agosto, con un correo electrónico que Mundo Arjona envió a varios usuarios.

SECO fue el asunto del correo electrónico en el que se incluyó una fotografía de hace décadas y se observa a Nohemí Morales “Doña Mimi” y Arjona durante su niñez.

El mensaje rápidamente se difundió en redes sociales porque compararon el parecido de Ricardo con su mamá, quien falleció a los 78 años el 4 de diciembre del 2013.

Contenido de Ricardo Arjona que se difundió a través de correo electrónico. (Foto Prensa Libre: Mundo Arjona)

Agustina Ponce, la fan argentina que escuchó el álbum “SECO” en exclusiva

Tras revelarse la fecha de la publicación de las nuevas canciones, la emoción de los admiradores de Arjona creció y se reflejó en las redes sociales con varias publicaciones.

Pancartas, paisajes, recintos emblemáticos y un sinfín de frases, fueron compartidas por personas de varias nacionalidades, quienes, a través de imágenes y videos creativos, difundieron los títulos de las primeras canciones del nuevo disco del cantautor guatemalteco.

El pasado miércoles 13 de noviembre, Arjona publicó un clip casi tres minutos en los que mostró cómo una fan argentina escuchó el álbum SECO en exclusiva.

“Agustina. Una belleza. Escuchó todo el disco SECO, historias que emocionan, mi abrazo para ella y mi compromiso de conocerla cuando andemos por el sur”, escribió Arjona en la publicación que compartió en redes sociales.

“La próxima historia creo que será en México, y en algunos lugares más. Si no hay emoción no hay vida”, agregó el artista guatemalteco.

De acuerdo con Ricardo, la actividad la organizó en colaboración con Mundo Arjona, una plataforma que la integra su equipo de trabajo, que conecta con cómplices y que ofrece experiencias únicas e inolvidables.

En el video, Agustina Ponce narra cómo la contactaron y cómo viajó desde la provincia argentina de Catamarca, hacia la ciudad de Buenos Aires, donde se reunión con el equipo de Mundo Arjona.

Este jueves 14 de noviembre, Ponce concedió una entrevista a Prensa Libre y a través de una videoconferencia reveló detalles de esa experiencia en la que se convirtió oficialmente en la primera persona en escuchar SECO, el nuevo álbum de Ricardo Arjona.

“La verdad que fue increíble, no tengo palabras y todavía estoy en shock. No me imaginé en ningún momento que me iba a pasar algo así porque fue sorprendente, mágico y hermoso”, confesó Agustina.

La chica argentina de 30 años reside en San Fernando del Valle de Catamarca, Argentina, una provincia que describió como hermosa y que invitó a todos los admiradores de Arjona a conocerla, porque enfatizó que es un lugar especial.

De acuerdo con Ponce, desde hace mucho tiempo en fan del cantautor guatemalteco y por eso sigue sus cuentas en redes sociales y también las Mundo Arjona. Además, es una fan activa y constantemente comenta las publicaciones, las historias, los videos y el contenido que el músico nacional difunde en plataformas digitales.

“Hay algo particular por lo que creo que me contactaron y es que desde que me enteré de que Ricardo iba a publicar SECO, presté atención a todos los detalles y la frase ‘Despacio que hay prisa’, que además es el título de una de las primeras canciones que publicará, fue lo que me tatué”, contó la fan argentina.

Agustina Ponce es una argentina que se tatuó la frase "Despacio que hay prisa", de Ricardo Arjona. (Foto Prensa Libre: Cortesía Agustina Ponce)

“Esa frase me llegó tanto porque me llevó a años atrás, cuando tenía 15 años y fui operada de la columna… En ocho oras que fue lo que duró la cirugía, se reinició completamente mi vida”, agregó Agustina, quien aseguró que sintió una conexión especial con Arjona luego de que el artista reveló la complicación médica que atravesó tras finalizar la gira Blanco y Negro Tour y que lo llevó a someterse a dos cirugías de columna.

“Le hice foto a mi tatuaje y la compartí en Instagram, pero Ricardo la compartió en sus historias y ahí comenzó todo. Después, Mundo Arjona se contactó conmigo para que contara mi historia y bueno, días después recibí una llamada, me invitaron a Buenos Aires a una entrevista personal y sucedió esa experiencia hermosa, muy emotiva y como regalo me permitieron escuchar SECO”, agregó.

Mundo Arjona confirmó que Agustina Ponce fue la primera persona que escuchó el álbum "SECO", de Ricardo Arjona. (Foto Prensa Libre: Cortesía Mundo Arjona)

Para Ponce, ser la primera persona en escuchar el nuevo álbum de Arjona es un regalo que jamás olvidará. “Viajé a Buenos Aires el viernes 8 de noviembre y me reuní con el equipo de Ricardo. Luego me permitieron conocer las nuevas canciones que fue algo hermoso. Cuando estaba escuchando el disco me dijeron que alguien quería comunicarse conmigo, me pasaron un teléfono y era él, Ricardo me sorprendió”, añadió.

“Estoy muy agradecido con vos por haber viajado. Te prometo que te voy a conocer cuando vaya para allá (Argentina). Te mando un abrazo muy grande”, le dijo Arjona a Ponce, la fan argentina que afirmó que Mundo Arjona le cumplió un sueño.

Ricardo Arjona prometió conocer a Agustina Ponce durante su próximo viaje a Argentina. (Foto Prensa Libre: Cortesía Mundo Arjona)

El agradecimiento y admiración a Ricardo Arjona

Durante la conversación con Prensa Libre, Agustina Ponce confesó que admira a Ricardo Arjona por varias razones y que lo escucha desde su niñez.

“Para mí es un tipo increíble y lo que transmite con sus letras es mágico. Amo su música, amo todo lo que uno puede llegar a sentir con las canciones. No sé cómo explicarlo, pero se siente tan hermoso”, dijo Ponce.

Tras la experiencia de escuchar el nuevo álbum del cantautor guatemalteco, la chica argentina confirmó la admiración y respeto al artista nacional. “Conozco las canciones y el trabajo de Ricardo desde siempre, pero SECO es lo mejor que he escuchado en mi vida, es increíble y cuando lo escuchen, les recomiendo que lleven pañuelos porque es muy emotivo”, afirmó Agustina.

“Esto que he vivido ha sido increíble que me siento tan dichosa. Así que aprovecho la oportunidad para enviar un saludo a todos los guatemaltecos, para que se sientan orgullosos de lo que Ricardo hace por su país, ya que siempre los ubica en el mapa con buenas noticias y su música siempre dará de qué hablar porque es mágico”, concluyó.