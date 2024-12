“Me llevaron a una nave”, así relató Sandra Reyes su supuesto contacto con alienígenas

La reconocida actriz colombiana de televisión, Sandra Reyes, conocida internacionalmente por su papel como la doctora Paula Dávila en la telenovela Pedro el escamoso, falleció el pasado domingo 1 de diciembre a sus 49 años tras haber decidido no combatir el cancer de mama y pasar sus últimos meses de vida alejada de las cámaras.

Desde su debut oficial en 1994, la actriz participó en más de 30 proyectos televisivos; ganando en 1998 el premio de la revista colombiana TVyNovelas como "Mejor actriz protagónica de serie" por su papel en La mujer del presidente y posteriormente en el 2002 ganó el Premio Caracol a la "Mejor Actriz Protagónica" por Pedro el escamoso.

A pesar de haber dejado una huella imborrable en la televisión colombiana, Sandra también era recordada por su interés en los seres de otro planeta, el cual se intensificó cuando presuntamente fue raptada por extraterrestres. "Me llevaron a una nave a la que me subí", comentó Reyes sobre los sucesos que se dieron en mayo de 2022.

"La aeronave tenía como una atmósfera rara y me metieron como en un túnel hacia la tierra", indicó la actriz colombiana, a la que no le importaban las críticas sobre sus declaraciones, ya que ella estaba segura de lo que había vivido y visto con sus propios ojos. "Sé que van a volver a venir y vi que tenían muchas armas", agregó.

Sandra Reyes y los extraterrestres

El interés de Sandra por los seres de otro planeta empezó cuando leyó el libro de Araceli Egea, El rescate de la tierra, un texto con el que se puede reflexionar sobre la grave situación actual que confronta el mundo y la necesidad de superación personal. "Desde hace tiempo fue planificado nuestro rescate desde otra dimensión", añadió la actriz.

"Ellos tienen un rayo, que se llama el Rayo Neutrónico, con el que te pueden desintegrar y luego te vuelven a integrar otra vez por completo dentro de su nave", agregó Sandra Reyes, quien también comentó que solamente las personas que "vibran en amor" pueden integrarse correctamente dentro de la supuesta aeronave espacial.

Posteriormente, la actriz colombiana confesó que había mantenido un contacto con los extraterrestres tras haber sido abducida por ellos: "La nave con la que me raptaron era transparente y la verdad es que no entendí nada de lo que me pasó hasta que leí a profundidad el libro que mencioné, ya que este habla sobre los Hermanos Mayores".

De acuerdo con la estrella de la televisión, su encuentro alienígena le dejó como enseñanza que estos seres extraterrestres le mandan mensajes constantemente a la humanidad, sin embargo, solo las personas que "vibran alto y en amor" son capaces de escucharlos, aunque no todos tienen la capacidad de entenderlos o descifrarlos.

"En ese momento pensé que había sido como una especie de sueño y no se lo conté a nadie porque creí que no me iban a creer, pero ahora me doy cuenta que fue real", afirmó Sandra, quien aclaró que el mundo en el que vivimos nunca va a ser destruido, debido a que eso no está escrito en la ley, ni lo permiten sus respectivos creadores.

"Sé que estuvimos en un lugar que creo que no era la Tierra porque tenía como una atmósfera distinta. La verdad es que no sé, no recuerdo bien qué pasó ahí, no lo tengo tan presente”, concluyó Reyes, con la intención de compartirle su mensaje a sus seguidores, a quienes les aconsejó que no tuvieran miedo y que simplemente vibren alto.