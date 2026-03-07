Bad Bunny conquista Tokio con un concierto especial del Spotify Billions Club Live

Benito Antonio Martínez Ocasio, cantante puertorriqueño conocido mundialmente como Bad Bunny, conquistó Tokio en un concierto especial que puso a bailar y a cantar a japoneses y latinos.

Durante hora y media, el Conejo Malo ofreció un espectáculo íntimo que reunió a cientos de sus seguidores como parte de la serie Spotify Billions Club Live, que celebra a los cantantes que han acumulado canciones con más de mil millones de reproducciones. Bad Bunny tiene 28 temas en esa cuenta.

El concierto se celebró el sábado 7 de marzo en el velódromo Tipstar Dome de Chiba. Con las luces apagadas, el show comenzó con los primeros acordes de EoO, canción con la que Bad Bunny inaugura todos los conciertos de su gira este año.

A esta le siguieron otros temas como Me porto bonito, No me conoce, La neverita y Si veo a tu mamá. Pero cuando cantó Safaera, sorprendió a sus fans con la presencia de Arcángel y Ñengo Flow.

"La noche acaba de empezar. Sé que ustedes tienen mucha energía todavía y quiero que eso se note en esta canción", dijo el cantante antes de interpretar Dakiti y Tití me preguntó.

El tono cambió por un momento para dar paso a uno de los temas más esperados de la noche: Yonaguni. “Esta canción es muy especial para mí. Cuando la escribí me imaginé aquí, en Japón”, confesó el artista.

Yonaguni refiere a una pequeña isla japonesa, y la canción incluye un tramo final en japonés que el público cantó a todo pulmón.

El concierto continuó con Callaita, Mía y Nueva York, su canción más reciente en alcanzar el billón de reproducciones, hasta terminar con Debí tirar más fotos, tema que da nombre a su último álbum y que, además, le concedió el Grammy a Mejor Disco del Año.

"Son ustedes los que me trajeron a Japón, algo que nunca imaginé", dijo el cantante, agradecido.

En el 2025, Bad Bunny fue nombrado Top Artista Global de Spotify por cuarta vez, en reconocimiento a su capacidad y alcance para conectar con fans en todo el mundo.

El concierto se celebró en medio de su gira que comenzó en noviembre del 2025 en República Dominicana y continuó por Costa Rica, México, Colombia, Perú, Chile, Argentina, Brasil, Australia y Japón.

“Aunque el show coincide con el calendario de su gira Debí tirar más fotos, se trata de un concierto independiente de una sola noche, no una fecha oficial del tour, realizado exclusivamente para sus oyentes más fieles en Japón”, explicó Spotify en una publicación.

La gira continuará en mayo, junio y julio por España, Portugal, Alemania, Países Bajos, Reino Unido, Francia, Suecia, Polonia, Italia y Bélgica.