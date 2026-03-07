San Andrés Xecul: videos captan a vecinos descontentos frente a la iglesia por la llegada del Ministerio de Cultura

El sábado 7 de marzo han circulado videos acerca de la población de San Andrés Xecul reunida frente al atrio de su iglesia al observa un vehículo del Ministerio de Cultura y Deportes, MCD, que llegó al lugar.

El MCD publicó en sus redes sociales, el viernes 6 de marzo, información acerca de las intervenciones en el templo católico de San Andrés Xecul, el cual está siendo pintado, como se observa en publicaciones difundidas en internet y se confirma en videos actualizados por el sitio Nueva Visión San Andrés Xecul. Estas intervenciones no han sido autorizadas.

De acuerdo con el informe circunstanciado No. 037–2026, elaborado por el Departamento de Conservación y Restauración de Bienes Culturales Inmuebles (Decorbic), se efectuó una inspección técnica el 10 de febrero en el lugar. En el documento se indica que las intervenciones se realizaron sin criterios históricos ni de conservación y que tampoco contaban con la autorización de la Dirección General del Patrimonio Cultural y Natural, lo que pone en riesgo la integridad de los valores artísticos y simbólicos del inmueble.

“Por eso se presentó, el 6 de marzo, denuncia en contra de quien resulte responsable por los posibles daños ocasionados al Patrimonio Cultural de la Nación, específicamente por la Violación a las Medidas de Protección de Bienes Culturales, Depredación de Bienes Culturales o cualquier otro delito en que se pudiera haber incurrido”, cita el comunicado.

El templo, que hace dos días se observaba pintado de blanco, ahora empieza a tener su color característico amarillo. El pueblo respalda los trabajos, se comenta en la transmisión en vivo. En otro video también se escucha a personas pedir al pueblo que dejen que el Ministerio de Cultura salga del lugar para evitar cualquier responsabilidad.

El inmueble fue declarado desde 1970 Monumento Histórico del período hispánico”, cita el comunicado de prensa.

Por ahora se espera respuesta del MCD comparta acerca de qué equipo que se observa llegando en un automóvil al lugar.

¿Dónde está ubicado el templo de San Andrés Xecul?

A 18 kilómetros de Totonicapán se encuentra San Andrés Xecul, municipio donde está una de las iglesias más coloridas de Centroamérica. Su fachada, de estilo barroco popular, es una mezcla entre el barroco y las expresiones del pueblo maya k’iche’, según el Instituto Guatemalteco de Turismo (Inguat).

Datos hemerográficos refieren que el templo data de mediados del siglo XVII y es una muestra del sincretismo religioso que caracteriza a su población. Una antigua historia relata que fue construido en una sola noche por un solo hombre.

Totonicapán fue la segunda ciudad k’iche’ precolombina más importante después de Gumarcaj. Además, es uno de los departamentos con mayor producción de artesanías del país.

En la región se elaboran productos de cerámica tradicional vidriada y pintada, muebles de madera, máscaras, ponchos de lana tejidos y textiles elaborados en telares de cintura y de pie, explica el Instituto Guatemalteco de Turismo.