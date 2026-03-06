Iglesia de San Andrés Xecul, uno de los templos más coloridos de Centroamérica, bajo investigación

El Ministerio de Cultura y Deportes publicó en sus redes sociales el viernes 6 de marzo información acerca de las intervenciones en el templo católico de San Andrés Xecul, el cual está siendo pintado, como se observa en publicaciones difundidas en internet.

“El Ministerio de Cultura y Deportes (MCD) informa a la población sobre las intervenciones efectuadas recientemente en el templo católico de San Andrés Xecul, ubicado en el departamento de Totonicapán, inmueble declarado desde 1970 Monumento Histórico del período hispánico”, cita el comunicado de prensa.

De acuerdo con el informe circunstanciado No. 037–2026, elaborado por el Departamento de Conservación y Restauración de Bienes Culturales Inmuebles (Decorbic), se efectuó una inspección técnica el 10 de febrero en el lugar. En el documento se indica que las intervenciones se realizaron sin criterios históricos ni de conservación y que tampoco contaban con la autorización de la Dirección General del Patrimonio Cultural y Natural, lo que pone en riesgo la integridad de los valores artísticos y simbólicos del inmueble.

“Por eso se presentó, el 6 de marzo, denuncia en contra de quien resulte responsable por los posibles daños ocasionados al Patrimonio Cultural de la Nación, específicamente por la Violación a las Medidas de Protección de Bienes Culturales, Depredación de Bienes Culturales o cualquier otro delito en que se pudiera haber incurrido”, cita el comunicado.

En redes sociales circula una imagen en la que se observa que el templo está siendo pintado de color blanco y en los que se indica de los trabajos realizados.

¿Dónde está ubicado el templo de San Andrés Xecul?

A 18 kilómetros de Totonicapán se encuentra San Andrés Xecul, municipio donde está una de las iglesias más coloridas de Centroamérica. Su fachada, de estilo barroco popular, es una mezcla entre el barroco y las expresiones del pueblo maya k’iche’, según el Instituto Guatemalteco de Turismo (Inguat).

Datos hemerográficos refieren que el templo data de mediados del siglo XVII y es una muestra del sincretismo religioso que caracteriza a su población. Una antigua historia relata que fue construido en una sola noche por un solo hombre.

Totonicapán fue la segunda ciudad k’iche’ precolombina más importante después de Gumarcaj. Además, es uno de los departamentos con mayor producción de artesanías del país.

En la región se elaboran productos de cerámica tradicional vidriada y pintada, muebles de madera, máscaras, ponchos de lana tejidos y textiles elaborados en telares de cintura y de pie, explica el Instituto Guatemalteco de Turismo.