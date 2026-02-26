Museo de Arte Colonial de Antigua Guatemala: Ministerio de Cultura concluye diligencias y define destino de las piezas

Durante dos días consecutivos, el Ministerio de Cultura y Deportes, a través del Departamento de Conservación y Restauración de Bienes Culturales Muebles (Cerebiem), efectuó el traslado de piezas de gran formato, en su mayoría pertenecientes a Tomás de Merlo, en cumplimiento de una orden judicial que obligaba a retirar las 287 piezas de la colección del recinto.

Desde el 25 y 26 de febrero, personal de Cultura, con apoyo de la Municipalidad de Antigua Guatemala y en presencia de autoridades del Ministerio Público, retiró seis obras del Museo de Arte Colonial que no habían sido trasladadas durante los allanamientos de diciembre del 2025 y principios de enero del 2026.

Pasadas las 4 horas de ambos días, personal de Cerebiem trasladó al menos cuatro piezas al Museo Nacional de Arte de Guatemala (Munag), en Antigua Guatemala, y dos más al Palacio Nacional de la Cultura, en la zona 1 de la Ciudad de Guatemala.

Las primeras tres piezas fueron trasladadas antes de las 7 horas desde el Museo de Arte Colonial hacia un espacio provisional habilitado para su conservación, según comunicó el Ministerio de Cultura y Deportes (MCD). Las primeras piezas trasladadas al Munag corresponden a pinturas de la serie La Pasión de Cristo, de Tomás de Merlo:

El encuentro de Jesús con la Virgen María

Jesús ante Caifás

Pintura alegórica de San Ignacio de Loyola (obra individual)

Asimismo, este jueves se trasladó una pieza más al Museo Nacional de Arte de Guatemala:

Jesús ante Pilatos, también de Tomás de Merlo

En cuanto a otras dos obras de gran formato, así como dos querubines —que Cultura considera formaban parte de la misma mampostería del edificio—, fueron trasladados a un espacio especial del Palacio Nacional de la Cultura. Las piezas ingresaron al recinto pasadas las 14.50 horas, con lo cual finalizó el proceso.

Las piezas que ingresaron al Palacio son:

San Salvador de Horta, de Tomás de Merlo

La Fuente de la Divina Gracia, de autor anónimo

Dos querubines de madera, de autor desconocido

Cultura resaltó que el traslado se efectuó bajo estrictos protocolos técnicos de conservación.

El resto de las piezas que ingresaron el 12 de enero permanecen en el recinto, según informó el MCD a Prensa Libre. Las más de 280 obras se encuentran estables, y se ha acondicionado el Palacio Nacional de la Cultura para su adecuada conservación.

Además, se realiza monitoreo de temperatura y humedad dos veces al día, con registro en bitácora. Durante el traslado de las obras restantes también se aplicó un proceso preventivo similar a la veladura, consistente en la colocación de papel japonés con cola, para evitar que la pintura original se desprendiera.

Traslado de piezas de gran formato del Museo de Arte Colonial al Museo Nacional de Arte de Guatemala, en Antigua Guatemala. (Video Prensa Libre: Esdras Laz)

¿Por qué no se trasladaron todas las obras en el allanamiento anterior?

Las autoridades de Comunicación indicaron que durante los allanamientos efectuados por el Ministerio Público, por orden judicial girada por un juzgado de Sacatepéquez, se trasladó el 98% de las piezas; sin embargo, seis obras de gran formato no pudieron movilizarse debido a su peso, tamaño y características.

Cultura explicó que en el Museo de Arte Colonial las obras permanecían en espacios amplios. “Recordemos que estas piezas fueron encargos específicos para la Iglesia. En el MAC ya estaban acondicionadas al espacio, con control de temperatura, humedad relativa y luz”, señalaron.

Asimismo, indicaron que para el traslado al Munag se evaluaron espacios que garantizaran la protección y el resguardo óptimo bajo criterios técnicos de conservación. “En este caso se realizó la climatización del área y se mantuvo un monitoreo de humedad relativa; el proceso duró tres semanas”, aseguraron.

Las obras fueron movilizadas bajo protocolos técnicos para garantizar su conservación durante el traslado. (Foto Prensa Libre: Cortesía MCD)

¿Qué pasará con las piezas?

Con el traslado del 100% de las obras, Cultura señaló que se dio cumplimiento a la orden judicial. De forma provisional, la mayoría permanecerá en el Palacio Nacional de la Cultura y cuatro en el Museo Nacional de Arte de Guatemala.

El tiempo de permanencia dependerá de la resolución del juzgado, indicó el MCD, cuyos representantes expresaron que confían en un fallo favorable para que las obras continúen formando parte de la colección y estén a disposición del público.

Las autoridades de Cultura añadieron que mantienen acciones legales para que la colección regrese al Museo de Arte Colonial y recordaron que existe un usufructo en favor del Ministerio de Cultura y Deportes sobre el recinto hasta el 2032.

¿Qué pasará con el Museo de Arte Colonial?

El Ministerio Público informó en enero del 2026 que las llaves del recinto quedaron bajo custodia de la Municipalidad de Antigua Guatemala, propietaria del inmueble.

Por medio de Comunicación Social de la Municipalidad, el alcalde Juan Manuel Asturias detalló a Prensa Libre que la comuna liderará el proceso de recuperación del edificio.

“Nuestra intervención garantiza que el edificio no continúe deteriorándose por abandono. Asumiremos las tareas para su restauración. Una vez que el inmueble cuente con las condiciones apropiadas y las piezas hayan sido restauradas, esperamos que el Ministerio de Cultura y Deportes acceda a celebrar un convenio que facilite el regreso de este tesoro cultural a su sede para el disfrute de la ciudadanía”, señaló la comuna.

La Municipalidad reafirmó su intención de que el Museo de Arte Colonial no solo permanezca abierto, sino que se convierta en un referente de gestión eficiente.

Se informó que la comuna presentó una propuesta al MCD para celebrar un convenio de coordinación interinstitucional.

“El objetivo central es establecer una hoja de ruta clara: mientras el MCD mantiene el resguardo técnico y la propiedad de las piezas, la Municipalidad asume la operatividad y gestión del recinto. Bajo este esquema, el Ministerio aportará las obras para su exhibición pública, lo que permitirá que el museo reabra bajo estándares técnicos adecuados y con una gestión local transparente y profesional”, agregó.