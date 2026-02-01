Disputa por edificio del Museo del Libro Antiguo enfrenta a Cultura y al Ministerio Público

El Ministerio de Cultura y Deportes (MCD) mantiene acciones legales para recuperar el inmueble que alberga el Museo del Libro Antiguo, en Antigua Guatemala, cedido de forma irregular al Ministerio Público (MP) por la administración anterior, según un comunicado publicado este domingo 1 de febrero.

Según el MCD, la cesión fue realizada mediante un acta administrativa sin seguir los procedimientos establecidos por la Dirección de Bienes del Estado del Ministerio de Finanzas Públicas. El bien es patrimonio estatal, por lo que su disposición requiere procesos específicos.

Desde 2024, la cartera de Cultura inició los trámites legales para recuperar el inmueble. En respuesta, el Ministerio Público interpuso una demanda ante la Sala Quinta del Tribunal de lo Contencioso Administrativo. En el marco del proceso 01145-2025-7, esta sala otorgó el uso provisional del edificio al Ministerio Público, al considerar que su desalojo podría causar “daños irreparables”.

El caso continúa en análisis por parte de las instancias judiciales correspondientes, que deberán resolver a quién le compete el uso y administración del edificio. Mientras tanto, el Ministerio de Cultura afirmó que continuará con las gestiones legales sin abandonar el proceso ni interrumpir su labor como ente rector del patrimonio cultural del país.

