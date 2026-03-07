Fátima Bosch enfrenta críticas en Harvard y defiende su triunfo en Miss Universo

La mexicana Fátima Bosch, coronada recientemente como Miss Universo, fue invitada a participar en la Mexico Conference 2026, organizada por la Universidad de Harvard; sin embargo, fue cuestionada acerca de la legitimidad de su triunfo en el certamen de belleza.

“Es de conocimiento público que el dueño de Miss Universe… dijo que tenía el 70% de decisión sobre quién ganaba la corona, y seis de los ocho jueces dijeron que no votaron por ti”, expresó una asistente que se identificó como psicóloga organizacional, al preguntarle por qué se había quedado con la corona en lugar de devolverla en forma de protesta.

Por su parte, la reina de belleza respondió de manera elegante y calmada, y dejó claro que no renunciaría a la corona por la que había trabajado.

“Siendo psicóloga, si tú trabajas muy duro por algo y tu compañera de al lado, que no obtuvo el puesto que tú tuviste, miente para desacreditar que te lo dieron a ti, ¿tú renunciarías?”, respondió Bosch para explicar su postura.

No conforme, la estudiante alegó que los resultados del certamen habrían sido definidos por el dueño de la organización y la acusó de no merecer el título.

“El mundo puede decir muchas cosas. Pero la verdad es una, ¿no?”, reiteró la reina de belleza mexicana, al insistir en que su triunfo se basó en el trabajo realizado durante la competencia.

Bosch también reflexionó sobre el escrutinio al que se enfrentan las mujeres cuando ocupan posiciones en ámbitos de exposición pública.

“Yo no veo que le cuestionen a ningún hombre cuando tiene un puesto, jamás. Y cuando una mujer lo tiene, te cuestionan, así es”, señaló.

En su intervención recordó una enseñanza de su abuela sobre la manera de responder a las críticas: “Sé tan impecable con tus acciones que cuando alguien te quiera molestar o dejar mal, solo tenga que mentir”, concluyó.

Fátima Bosch fue coronada como Miss Universo 2025 en la edición 74 del certamen, celebrada el 20 de noviembre de ese año. Es originaria de Teapa, Tabasco, México; estudió diseño de modas y es reconocida por apoyar actividades benéficas, sociales y culturales.