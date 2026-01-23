El encuentro de la Miss Universo, Fátima Bosch, con 800 niñas en Guatemala deja imágenes que recorren redes

La Miss Universo, Fátima Bosch, continúa su recorrido por Guatemala. El viernes 23 de enero visitó la Villa de las Niñas, en la zona 13 capitalina.

Yuli Sam, colaboradora y exalumna de la Villa de las Niñas, comentó que la reina llegó por la mañana y compartió mensajes que motivaron a las asistentes a luchar por sus sueños.

Bosch fue recibida con entusiasmo: las estudiantes corrieron a abrazarla. Aunque al principio algunas mostraron emoción y timidez al acercarse, ella las animó, y un grupo más numeroso se acercó a abrazarla. Luego se le observó caminar junto a las estudiantes, rodeada de abrazos.

La Villa de las Niñas funciona desde 1998 en Guatemala y ofrece educación gratuita a niñas provenientes de distintos puntos del país, actualmente cuenta con 800 estudiantes. Las alumnas reciben beca completa, alojamiento y alimentación. El proyecto es dirigido por la comunidad religiosa Las Hermanas de María. También existe la Villa de los Niños.

Sam contó que estudió en el lugar desde primero básico y se graduó hace menos de dos años como bachiller. Actualmente trabaja allí.

Además, compartió videos con la comunidad de sordos, en la que aprendió a decir su nombre en lenguaje de señas y a saludar. Esto lo compartió en un vídeo en sus redes sociales.

El jueves 22 de enero, la Fundación Margarita Tejada también recibió a Bosch, quien compartió distintos momentos con niños y jóvenes, los cuales quedaron registrados en fotografías y videos.

Esta fundación sin fines de lucro fue creada en 1998 por iniciativa de 10 madres de hijos con síndrome de Down. Desde entonces ha atendido a más de cinco mil familias y actualmente brinda apoyo a más de 500, provenientes de diversas regiones del país. Abrazos cálidos, una reverencia con flores por parte de un estudiante que la recibió y charlas amenas formaron parte del emotivo encuentro.

Una de las imágenes que ha causado mayor impacto y se ha vuelto viral muestra a Fátima Bosch descalzándose para correr con los niños y participar en una carrera recreativa.

La Miss Universo recorrerá cuatro departamentos de Guatemala como parte de una gira de ayuda humanitaria. Entre las actividades destacadas figuran una jornada médica gratuita en Chicacao, Suchitepéquez; visitas a Antigua Guatemala, Panajachel y la capital; y encuentros con organizaciones enfocadas en la inclusión y el liderazgo infantil.