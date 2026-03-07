Comunidad de San Andrés Xecul defiende trabajos en su iglesia, mientras autoridades verifican intervención

A 18 kilómetros de Totonicapán se encuentra San Andrés Xecul, municipio donde está una de las iglesias más coloridas de Centroamérica. Su fachada, de estilo barroco popular, es una mezcla entre el barroco y las expresiones del pueblo maya k’iche’, según el Instituto Guatemalteco de Turismo (Inguat).

El sábado 7 de marzo circularon videos sobre la población de San Andrés Xecul molesta y reunida frente al atrio de su iglesia al observar un vehículo del Ministerio de Cultura y Deportes (MCD) que llegó al lugar.

La razón es qu eel MCD publicó en sus redes sociales, el viernes 6 de marzo, información acerca de las intervenciones en el templo católico de San Andrés Xecul, el cual está siendo pintado, como se observa en publicaciones difundidas en internet y se confirma en videos actualizados por el sitio Nueva Visión San Andrés Xecul. Estas intervenciones no han sido autorizadas.

Pero ¿cómo nace la historia de esta iglesia, donde la población practica su fe y devoción?

La comunidad qué ha hecho en respuesta a problemas en siglos pasados

El historiador Aníbal Chajón explica que el templo es, como todas las edificaciones religiosas del período hispánico, el punto relevante de una población, porque es, como lo entendían los frailes, la comunicación con Dios.

San Andrés Xecul fue establecido, como otros pueblos, a partir de 1549, con población quiché, y fue administrado por los franciscanos, comenta Chajón.

Uno de los detalles de la fachada del templo católico de San Andrés Xejul antes de ser intervenida por la población entre febrero y marzo 2026. (Foto Prensa Libre: Inguat).

El templo que vemos es aproximadamente de 1710 o 1720, porque tiene columnas salomónicas que empezaron a utilizarse a partir de 1700 en Guatemala. La primera iglesia con columnas salomónicas es la de San Francisco, en la ciudad de Guatemala, que se terminó en 1702. Entonces, es en esa época cuando vamos a encontrar muchas fachadas con esas características de la columna salomónica.

La iglesia tiene otra característica muy importante, dice el historiador: por los terremotos sufrió daños y estaba en reparación cuando se produjo la Independencia. En 1829, el gobierno de Centroamérica expulsó a los frailes. Entonces los franciscanos tuvieron que salir del país y la iglesia se quedó sin sacerdotes.

Entonces, como la iglesia estaba en reparaciones, la gente la reparó aunque no había sacerdotes. Debido a este problema, en la fachada está un Padre Eterno. Esto no es regular en una iglesia católica, porque el Padre Eterno tiene que estar en el centro o en la parte superior, porque es lo más alto, simbolizando que, después de Dios, no hay nada encima.

Los frailes regresaron después de 1838, pero en menor número. Entonces San Andrés Xecul fue administrado junto con otros pueblos, pero la iglesia ya estaba terminada y el Padre Eterno quedó en esa posición incorrecta para la tradición católica.



En marzo 2026 la fachada fue pintada de blanco y actualmente se aplica el color amarillo característico. (Foto Prensa Libre)

Ahora bien, Chajón describe que el colorido que tiene la iglesia es posterior a 1860. En esta fecha empezaron a utilizar pinturas industriales que no eran tan accesibles, pero resultaban más económicas que extraer materia de la tierra, hacer el procesamiento y, además, era mucho más rápido.

En el período hispánico, se usaban colores naturales extraídos de la naturaleza, fundamentalmente de óxidos de hierro que se encontraban en algunas regiones volcánicas, lo cual era muy caro.

Entonces, en el siglo XX, San Andrés Xecul se decoró con esos colores tan intensos que se observan en la actualidad. Parte de lo que llama la atención al turismo es que la fachada es similar a ver un güipil. Su colorido destaca dentro del paisaje.

“Las alteraciones que puede haber hecho la población, por lo menos una de estas —la posterior a 1829— le dio la característica que la hace única en el mundo. Además, no hay otra iglesia donde el Padre Eterno esté de lado, porque eso no es teológico”, agrega Chajón.

El MCD destaca también que en la fachada destaca el uso del rojo, color que evoca el amanecer y los sacrificios de los antepasados indígenas durante la conquista. Estos colores no solo embellecen el templo, sino que cargan un profundo significado espiritual y cultural.

Otro elemento característico es su cúpula o domo, decorado con franjas de distintos colores que simulan una pelota maya, recordando los antiguos juegos ceremoniales. En el interior del templo se encuentran numerosas velas, imágenes de Jesús Crucificado, rosarios y candelabros, creando un ambiente de profunda devoción.

La entidad, además, comparte en su página web que también cuenta con la la presencia de varias imágenes de santos importantes para la comunidad, como San Andrés Apóstol —patrono del municipio y a quien está dedicada la iglesia—, San Cristóbal, Santa Clara y San Antonio de Padua.

Acerca de los cambios de 2026, el Ministerio de Cultura y Deportes (MCD) detalló que el 7 de marzo se realizó una visita por parte de personal técnico y jurídico de la Dirección General del Patrimonio Cultural y Natural. El objetivo fue verificar el avance de la intervención en la fachada del templo y tener un primer acercamiento con la comunidad.

Sin embargo, las autoridades comentaron que no fue posible comunicarse con el líder religioso. La comunidad estaba enterada de la denuncia presentada por el MCD y no brindó información sobre los alcances del proyecto en ejecución.

En la página de Facebook de Pak'otz'i'j se observa parte del avance de la iglesia. Se detalla que la base blanca fue colocada para aplicar los colores que corresponden al templo.

En la misma publicación también se describe que el MCD no se había acercado antes para realizar los cambios necesarios en la estructura.

“Desde hace muchos años el color de la iglesia se encalaba y se aplicaban los colores a través de la mano de obra de la cofradía del patrón San Andrés”, describe Santos Vásquez, integrante de la cofradía.

Comenta que en la década de 1970 se raspó toda la estructura durante casi 15 días, y los domingos se reunía la comunidad para trabajar.

“Se dejó en acta que en 1978 se pintó”, agrega Vásquez. Cada año, si los cofrades no tienen dinero suficiente para pintar, reúnen un fondo que crece anualmente para restaurar la pintura en años posteriores, explicó.

“Le pedimos al MCD que no intervenga porque es dinero del pueblo y no hemos visto que ellos vengan a dar ningún aporte a la iglesia”, expresó el cofrade.

En la parte superior de la fachada se observan figuras sentadas con la mirada al cielo, las cuales simbolizan la espera de los aires de noviembre, mes en que se celebra la fiesta patronal en honor a San Andrés Apóstol.

La iglesia está ubicada en la zona este del municipio, justamente el lugar por donde sale el sol, reforzando su vínculo con la espiritualidad maya, que considera el sol como símbolo de renovación y vida.

¿Por qué San Andrés?

La Iglesia y la población también está inspirada en la devoción a San Andrés. Lo celebra como uno de los estrechos colaboradores de Jesús, reconocido por su labor en el llamado al cristianismo.

Andrés es más conocido por ser pescador, hermano de San Pedro, y por su martirio en una cruz en forma de X. La Iglesia celebra su fiesta el 30 de noviembre, fecha en la que también lo reconoce el pueblo de San Andrés Xecul y en la que se hacen festividades características de la localidad.

Andrés es el patrón de los pescadores por su profesión antes de convertirse en apóstol.