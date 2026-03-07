Arresto de Britney Spears en California revive sus problemas legales del pasado

La cantante estadounidense Britney Spears volvió a ser tema de conversación y debate en las redes sociales, luego de su último arresto, ocurrido la madrugada del miércoles 4 de marzo del 2026, en California.

La artista fue detenida cerca de su vivienda en el condado de Ventura por conducir bajo efectos del alcohol. Horas después fue liberada, mientras que su audiencia quedó fijada para el lunes 4 de mayo.

Sin embargo, seguidores recordaron otros incidentes que han puesto cara a cara a la cantante con la opinión pública y la justicia. Desde incidentes con la Policía y enfrentamientos con paparazzi, hasta la intensa batalla legal con su exesposo, Kevin Federline, por la custodia de sus dos hijos.

8 de febrero del 2006: Cuando tenía 24 años, fue fotografiada conduciendo mientras sostenía en su regazo a su hijo Sean Preston, de tan solo cuatro meses. La artista fue fuertemente criticada por no llevar al bebé en un asiento infantil, como exigen las normas de seguridad. Pese a que violó las leyes viales, no se presentaron cargos en su contra.

21 de febrero del 2007: Britney se acercó al vehículo de un paparazzi y lo golpeó repetidamente con una sombrilla metálica. La cantante se encontraba en medio de su proceso de divorcio y de la disputa por la custodia de sus hijos, por lo que era constantemente seguida por fotógrafos. El dueño del vehículo no presentó cargos contra la artista.

6 de agosto del 2007: Cuando Britney intentaba estacionar su automóvil en un parqueo de Los Ángeles, golpeó otro vehículo que estaba estacionado en el lugar. Luego de revisar los daños, se retiró sin dejar datos ni contactar al afectado. En octubre del mismo año, la fiscalía de Los Ángeles presentó dos cargos menores en su contra. Como la cantante no se presentó a comparecer, el juez emitió una orden de arresto que, luego de pagar una fianza, fue retirada. El caso se resolvió en diciembre del 2007, cuando Spears fue sentenciada a un año de libertad condicional, mientras el juez concedió la custodia de sus hijos a su exesposo.

Tres años antes, en el 2004, comenzó una relación con Kevin Federline, bailarín, rapero y actor estadounidense. Unos meses después se comprometieron y contrajeron matrimonio en una ceremonia privada en California.

Entre el 2005 y el 2006 nacieron sus dos hijos: Sean Preston y Jayden James. Sin embargo, en el 2006 Spears solicitó el divorcio al alegar “diferencias irreconciliables”, lo que desató una disputa legal por la custodia de los niños.

Aunque inicialmente el tribunal había acordado una custodia compartida, las condiciones cambiaron en el 2007 por la polémica que envolvía a la artista y sus episodios legales, dejando la custodia solo al padre de los niños.

3 de enero del 2008: Los hijos de la pareja quedarían bajo la custodia de su padre. Sin embargo, Britney se negó a entregarle a uno de los niños, lo que requirió la intervención de la Policía. Finalmente, ella fue trasladada a un hospital para una evaluación médica, mientras el menor fue entregado a su padre.

Tras conocerse la noticia de su última detención, el 4 de marzo de 2026, un representante de Britney declaró que la artista planea cumplir con los procedimientos legales correspondientes. Por lo que ahora se espera que se presente a su audiencia programada para el 4 de mayo.