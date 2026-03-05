Arresto de Britney Spears: autoridades revelan por qué fue detenida en California

Tras la noticia de la captura y pronta liberación de Britney Spears, la noche del 4 de marzo, han salido a la luz nuevos detalles.

La cantante habría sido detenida bajo sospecha de conducir bajo los efectos del alcohol. La información fue confirmada a CNN por el agente de información pública de la Patrulla de Caminos de California, Ryan Ayers.

Horas después, otros medios de comunicación también mencionaron que dentro del vehículo habrían encontrado una “sustancia no reconocida”, y especularon que podría ser algo ilegal; sin embargo, este dato no ha sido confirmado por las autoridades.

Un representante de Spears ofreció declaraciones respecto de la detención e indicó que la cantante tomará las medidas correctas y cumplirá con la ley.

“Ojalá esto pueda ser el primer paso de un cambio largamente postergado que necesita ocurrir en la vida de Britney. Ojalá pueda recibir la ayuda y el apoyo que necesita durante este momento difícil”, dijo a los medios.

Agregó que sus hijos pasarán tiempo con ella, mientras que sus seres queridos trabajarán en un plan que le procure bienestar y éxito.

La captura de Britney Spears

La cantante estadounidense Britney Spears fue arrestada la noche del miércoles 4 de marzo por conducir bajo los efectos del alcohol en California y posteriormente fue liberada el jueves 5 de marzo, según informan medios internacionales.

Se prevé que se presente ante la corte el próximo 4 de mayo para comparecer ante el tribunal por este caso.

No es la primera vez que Spears tiene problemas legales, pues en 2007 fue acusada de un delito menor por darse a la fuga después de un accidente. El cargo fue retirado después de que pagara los daños.

El año siguiente fue sometida a una evaluación psiquiátrica que terminó concediéndole a su padre, Jamie Spears, la tutela legal sobre ella y sus bienes, la cual concluyó en el 2021.

La cantante publicó sus memorias en el 2023, tituladas The Woman in Me (La mujer que soy), donde reflexiona sobre su carrera y revela detalles sobre su agitada vida.