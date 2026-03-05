Taylor Swift y Travis Kelce: revelan cuándo sería su boda y dónde podría celebrarse

La cantante Taylor Swift y el deportista Travis Kelce habrían elegido el sábado 13 de junio del 2026 para contraer matrimonio en una ceremonia privada frente al mar.

Aunque la fecha no ha sido confirmada por los enamorados, el rumor tomó fuerza luego de que el conductor británico Graham Norton insinuara, durante su programa de televisión, que el evento estaría en marcha, pero que no podía dar detalles debido a acuerdos de confidencialidad.

Según medios internacionales, Swift habría elegido casarse el 13 de junio por la importancia que ese número tiene para ella y su carrera: nació el 13 de diciembre, cumplió 13 años un viernes 13 y su primer álbum alcanzó el disco de oro en 13 semanas.

Además, la cantante ha considerado este número como “de la suerte”, pues cuando recibió premios importantes estaba sentada en la fila 13 o en el asiento 13. El número ha tenido tanto significado en su vida que, en varias de sus canciones, incluyó intros de 13 segundos de duración.

Entre otros detalles que se conocen sobre ese día destaca que la boda podría realizarse en el exclusivo Ocean House, un hotel de lujo ubicado frente al mar en Watch Hill, Rhode Island, famoso por sus vistas panorámicas al océano y cercano a la residencia de la cantante, lo que habría influido en su decisión.

Publicaciones señalan que el lugar ya estaba reservado por otra pareja para la misma fecha; sin embargo, la estrella del pop les habría ofrecido costearles la boda y la luna de miel para que le cedieran la fecha, a lo cual habrían accedido.

Por su parte, Ocean House emitió un comunicado institucional en el que no confirma ni desmiente que será sede del acontecimiento; no obstante, resalta que mantiene la confidencialidad, integridad, lealtad y servicio a sus clientes.

También se ha especulado que, además de familiares y amigos de la pareja, el evento reunirá a más de 300 celebridades, entre deportistas, músicos, actores de cine y televisión, presentadores y productores.

“Creo que las únicas bodas estresantes son las que tienen pocos invitados y hay personas en duda; entonces tienes que evaluar la relación con ellos para ver si deberían estar. Yo no voy a hacer eso”, afirmó Swift durante una entrevista realizada por un medio internacional unos meses después de comprometerse.

La pareja hizo oficial su compromiso el 26 de agosto del 2025 en Kansas, con una publicación en redes sociales que horas después ya había alcanzado alrededor de 37.5 millones de me gusta.

El evento mantiene en expectativa a fanáticos y medios de comunicación, que aseguran que será “la boda del año”, por unir el mundo de la música con el del fútbol americano.