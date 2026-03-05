Arrestan a Britney Spears por conducir bajo efectos del alcohol en California

La cantante estadounidense Britney Spears fue arrestada por supuestamente conducir bajo los efectos del alcohol en California, y posteriormente liberada este jueves 5 de marzo, informan medios internacionales.

Britney Spears

Se prevé que Britney Spears se presente ante la corte el 4 de mayo del 2026.. (Foto Prensa Libre: EFE)

La intérprete de Toxic fue detenida y esposada en la noche del miércoles 4 de marzo por la Patrulla de Carreteras, en el condado de Ventura, bajo sospecha de conducir ebria, según publicó el sitio de entretenimiento TMZ y luego confirmaron medios como la revista Variety, citando documentos policiales.

Spears, de 44 años, fue liberada en la madrugada de este 5 de marzo y se prevé que se presente ante la corte el próximo 4 de mayo.

La "Princesa del Pop" vendió en febrero último los derechos sobre su extenso catálogo musical a la editorial Primary Wave, un "acuerdo histórico", que según TMZ, podría ser similar al contrato de US$200 millones que firmó Justin Bieber al vender su música.

Spears, que no ha publicado un álbum desde Glory en el 2016 y no ha dado conciertos desde octubre del 2018, ha hecho públicos sus problemas de salud mental y el alejamiento de su familia, a los que ha acusado de abusar de ella desde joven, como relató en sus exitosas memorias The Woman in Me o La mujer que soy (2023).

A inicios de febrero pasado publicó en su cuenta de Instagram que "tiene suerte de estar viva" por el modo en que su familia la trató y aseguró que les tenía miedo. Tras su arresto reciente, la artista habría desactivado su perfil en esa red social.

En el 2021, la cantante puso fin a la tutela mediante la que su padre controló sus finanzas y su vida personal durante casi 14 años. Libre de ese control, la vocalista ha estado bajo los focos por algunas de sus publicaciones en redes sociales, donde sube habitualmente videos bailando.

