“Algo tú”: La canción de Shakira y Beéle que presenta ritmos latinos y afro con la que rinden homenaje a Barranquilla

La cantante y compositora colombiana Shakira, ganadora de múltiples premios Grammy, Latin Grammy, así como varios World Music Awards, American Music Awards y Billboard Music Awards, entre otros, continúa con la difusión de sus creaciones y el miércoles 4 de marzo publicó oficialmente Algo tú, un tema en colaboración con el también colombiano Beéle.

De acuerdo con Sony Music Latin, Algo tú es una canción que fusiona ritmos latinos y afro. Además, incluye un guiño a instrumentos autóctonos como la gaita colombiana con la que Shakira y Beéle recuerdan con cariño la ciudad de Barranquilla donde nacieron.

El tema se escuchó por primera vez el pasado 1 de marzo durante el concierto que Shakira ofreció en el Zócalo de la Ciudad de México, un evento que se convirtió en el más multitudinario en la historia del lugar y que reunió a más de 400 mil espectadores.

“Shakira y Beéle electrizaron la plaza y generaron gran expectativa por el lanzamiento de la canción”, indicó Sony Music.

Esta es la segunda colaboración entre Shakira y Beéle, tras trabajar juntos en el 2025 en la versión de su hit global Hips Don’t Lie, en el que también colaboró Ed Sheeran y que se difundió para la serie Spotify Anniversary en celebración de su álbum Oral Fixation, Vol. 2. (2005).

Shakira y Beéle promocionan "Algo tú", su nuevo sencillo. (Foto Prensa Libre: Cortesía Sony Music)

Sony Music enfatizó que el lanzamiento de Algo tú llega luego de que Shakira fue destacada por Billboard por la gira hispana más taquillera de todos los tiempos, debido al éxito con Las mujeres ya no lloran World Tour.

Según los registros oficiales, la reciente gira de Shakira alcanzó ingresos brutos de US$421.6 millones e incluyó 82 conciertos de estadio en EE. UU. y Latinoamérica y que reunió a más de 3.3 millones de admiradores.