“Algo tú”: Shakira y Beéle cantan por primera vez su nueva canción en México

Shakira presentó su nueva colaboración, Algo tú, junto con su connacional Beéle, ante más de 400 mil personas que asistieron al concierto el domingo 1 de marzo en el Zócalo de la Ciudad de México.

La euforia de los fanáticos se desató cuando llamó al escenario a Beéle y anunció que cantarían por primera vez el tema.

“Esta canción que vamos a cantar por primera vez no la hemos podido ensayar mucho, así que espero que nos salga bien. Lo importante es que tenemos muchas ganas de que la escuchen ustedes primero. Con ustedes, mi amigo, colega, compatriota, pedazo de artista: Beéle”, dijo la cantante.

Luego de que ambos se fundieron en un abrazo, comenzó a sonar el tema, que fusiona pop y sonidos urbanos, con una letra que invita a bailar, vivir nuevas experiencias y disfrutar de la vida.

“Quiero vivir contigo algo nuevo, sin pensar hacia dónde me llevas”, comienza diciendo Shakira, mientras las pantallas del escenario proyectan a su personaje La Loba.

Ambos cantantes comparten los versos del coro y cantan: “Por la carretera, nada en el maletero y adonde la vida nos lleve. Todo lo bonito queda, queda pegado en el pecho, y lo que no sirve fue, fue, fue…”.

La interpretación anticipada sorprendió a los asistentes, pues el lanzamiento estaba programado para el miércoles 4 de marzo.

En el 2007, la cantante reunió a unas 210 mil personas en el mismo lugar, pero con este concierto gratuito, que forma parte de su gira Las mujeres ya no lloran World Tour, rompió un nuevo récord de asistencia en territorio mexicano, donde acudió casi el doble de fanáticos.

“400 mil personas disfrutamos del gran espectáculo de Shakira, desde la Plaza de la Constitución hasta el Monumento a la Revolución”, publicó Clara Brugada, jefa de Gobierno de la Ciudad de México.

El tema Algo tú estará disponible en plataformas digitales a partir del miércoles 4 de marzo.