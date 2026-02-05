“Ahora les tengo miedo”: Britney Spears revela el impacto del aislamiento y las heridas familiares que aún enfrenta

“Soy increíblemente afortunada de estar viva”, fue parte de las reflexiones que Britney Jean Spears hizo al recordar cómo el aislamiento impuesto por su familia dejó heridas que aún son difíciles de sanar.

La llamada Princesa del pop habló en un momento de reflexión e intimidad sobre cómo surgieron miedos en su vida derivados del aislamiento y del trato que recibió de su círculo más cercano, principalmente cuando estuvo bajo tutela.

Este mensaje llega años después de que la tutela otorgada a su padre, Jamie Spears, sobre la artista —y que duró casi 13 años— le permitiera tomar control de su vida personal y profesional.

El acuerdo al que se llegó en 2008, según detalla Infobae, le habría dado potestad a Jamie Spears para decidir en aspectos médicos, financieros y artísticos, lo que llevó a la cantante a un aislamiento. La tutela, que finalizó en 2021, dejó secuelas.

Desde un punto de reflexión, Britney Spears destacó que las personas buscan sentirse conectadas entre sí y no sentirse solas. La artista reflexionó que tomar la decisión de aislar a las personas no siempre es bueno y no siempre ayuda.

“Para aquellos de ustedes en su familia que han dicho que ayudarte es aislarlos y hacer que se sientan increíblemente excluidos... se equivocaron”, dijo la cantante.

En su pronunciamiento, destacó que después de pasar por situaciones de aislamiento por parte de seres queridos se puede buscar perdonar, pero no se olvida. Asimismo, señaló que es una oportunidad el poder seguir viva.

“¡El anhelo de contacto siempre es crucial! Soy increíblemente afortunada de estar viva con cómo mi familia me trató una vez en mi vida y ahora les tengo miedo”, agregó.

Britney Spears reflexionó en Instagram sobre cómo Dios trabaja en la vida de las personas de manera misteriosa. En cuanto a su familia, destacó que “nunca asumirán responsabilidad por lo que hicieron”, al hablar de los actos cometidos durante los 13 años de tutela, cuando —según dijo— fue internada contra su voluntad y amenazada con no poder ver a sus hijos, detalla Infobae.

Se conoce que la relación con Jamie Spears es distante, según detalla Us Weekly, principalmente después de declarar que él la habría obligado a continuar en el mundo artístico y a llevar la gira Piece of Me.

Mientras que, con su mamá, Lynne Spears, medios internacionales destacan que su relación es frágil y que tiene contactos esporádicos, al igual que con su hermana Jamie Lynn Spears.