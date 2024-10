Britney Spears confirma que se casó con ella misma en una iglesia vacía

El 12 de septiembre Britney Spears decidió algo muy poco habitual en la sociedad, la estadounidense de 42 años se puso el traje de blanco para poder contraer matrimonio, pero la novedad es que no se casaría con otra persona.

En sus redes sociales mostró que se comprometió con ella misma, subió dos publicaciones en las que se le puede observar con un vestido de novia, en Thousand Oaks, California.

En agosto del 2024, Britney se divorció del modelo y preparador físico iraní-estadounidense Sam Ashgari, que tuvo un total de 7 años de relación, de los cuales 1 año y dos meses fueron de casados.

Anteriormente estuvo en dos matrimonios que no funcionaron: Con Jason Alexander y Kevin Federline, con quien tuvo dos hijos, Jayden y Sean; con los cuales no ha tenido una buena relación.

¿Cómo fue la boda de Britney Spears?

La cantante dice en la red social que, si bien algunas personas podrían pensar que es vergonzoso, ella está convencida de que es "lo más brillante que he hecho" en la vida.

La intérprete de éxitos como Baby One More Time, de 42 años, agrega que no podría estar más emocionada con su elección.

"El día que me casé conmigo misma", escribió Britney en Instagram el 20 de octubre. "Lo recuerdo porque puede parecer vergonzoso o estúpido, ¡pero creo que es lo más brillante que he hecho en mi vida!"

La cantante compartió el mensaje junto a un video en el que aparece con un vestido blanco de satén y un velo de encaje al ritmo de Fields of Gold, de Sting, una romántica canción del líder de Police.

Según publican medios locales, a la cantante no se le han conocido nuevas relaciones desde su separación de Sam Asghari.