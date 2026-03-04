“He elegido no responder”: Ángela Aguilar rompe el silencio sobre las controversias y responde a rumores de su retiro

A más de un año de contraer matrimonio con el cantante de música regional mexicana Christian Nodal, Ángela Aguilar volvió a pronunciarse sobre las polémicas que rodean su vida personal. En esta ocasión, abordó los rumores sobre un posible retiro de la música y reflexionó acerca de las controversias que han marcado su relación.

La cantante mexicana ha estado en el ojo público por su relación con Nodal. La pareja contrajo matrimonio en julio del 2024, lo que generó polémica entre quienes señalan a Aguilar de haber provocado la ruptura entre el cantante y la artista argentina Cazzu.

.Por medio de un mensaje en WhatsApp, la artista dejó claro que no se retirará de la música, como señalan algunos rumores difundidos en redes sociales. En el texto afirmó: “No estoy viviendo la historia que algunos insisten en escribir por mí”, con lo cual dejó claro que continuará con su carrera pese a las versiones que circulan.

El rumor surgió a partir de un mensaje que ella misma compartió en su canal de difusión, en el cual escribió: “Quiero estar más por aquí y un poquito menos por allá. Afuera muchas veces la distorsión se vuelve espectáculo y lo íntimo termina editado para generar más ruido”, lo que provocó interpretaciones sobre un posible retiro.

En el mismo mensaje citó el versículo Proverbios 4:23 de la Biblia, que habla sobre cuidar el corazón, algo que, según expresó, busca aplicar en su vida.

“Eso es lo que quiero hacer: cuidar mi corazón. Estar en paz. Elegir espacios donde pueda compartir mis días tal como son: mi familia, mis perritos, la ropita que me ilusiona, aprender a crear un hogar, leer, pensar mucho… y también aprender a pensar menos”.

Sin embargo, pasadas las 17.00 horas del 3 de marzo, Ángela Aguilar desmintió el rumor de su retiro y destacó que atraviesa un proceso personal para cuidarse a sí misma.

“Entreno porque me preparo. Trabajo porque tengo metas claras. Canto porque es mi pasión”, recalcó.

Reflexión sobre las polémicas

Debido a que su relación con Christian Nodal ha generado diversas polémicas en redes sociales, Ángela Aguilar compartió una reflexión al respecto. En su mensaje señaló: “He entendido algo en este año y algunos meses: cuando el espectáculo es el negocio, la verdad estorba. El ruido se monetiza. La distorsión entretiene y la calma incomoda… mucho”.

También afirmó que muchas de las polémicas que la rodean buscan mantener vigente un escándalo pasado. “Porque cuando una narrativa está diseñada para sostenerse en el escándalo, la verdad no siempre es suficiente para frenarla”, indicó.

Asimismo, explicó que en muchas ocasiones ha decidido no responder a los señalamientos. “He elegido muchas veces no responder. Y no se debe a falta de argumentos, sino porque no todo merece convertirse en discusión pública”.