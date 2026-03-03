Sean “Diddy” Combs tendría salida anticipada de prisión tras ingresar a un programa de apoyo

Un nuevo giro ha dado el caso de Sean “Diddy” Combs, luego de que se anunciara que el rapero podría salir de prisión antes de lo fijado en su sentencia. Según medios como People, la salida de Combs se habría adelantado más de un mes.

Tras ser trasladado a la correccional federal Fort Dix, en Nueva Jersey, y después de unos meses en prisión, medios internacionales dieron a conocer el cambio en el tiempo de estadía de Combs, el cual se deriva de su integración a un programa intensivo de rehabilitación.

El rapero fue sentenciado a cincuenta meses de prisión por dos cargos que se le imputaron, y se había establecido que saldría el 4 de junio del 2028; sin embargo, medios como People destacan que esta fecha se adelantaría.

El medio señala que, según el sitio web de la Oficina de Prisiones, la fecha de salida de Sean “Diddy” Combs se establece para el 25 de abril del 2028. Medios como Infobae destacan que esta medida se deriva de que Combs forma parte de un programa intensivo de rehabilitación contra el abuso de sustancias.

“Es un participante activo en el Residential Drug Abuse Program (RDAP) y ha tomado su proceso de rehabilitación en serio desde el principio”, destaca el testimonio recopilado por Infobae.

También se indica que Combs está enfocado en su persona y en un cambio positivo, lo que podría ayudar a reducir el tiempo de su sentencia. Según medios internacionales, este tipo de participaciones pueden ayudar a los privados de libertad a restar hasta un año a su condena.

Los medios destacan que Combs, en su juicio, fue absuelto de los cargos más graves de los que se le acusaba, entre ellos tráfico sexual y crimen organizado, lo que ayudó a reducir la sentencia que la parte acusadora buscaba.

La sentencia de Combs también tiene impacto en el año que estuvo en la cárcel de Nueva York, tiempo en el que permaneció mientras duraba su juicio, luego de que le negaran la libertad bajo fianza durante el proceso.

Luego de su sentencia, los abogados destacaron que buscarían que el rapero fuera ubicado en la correccional federal Fort Dix, ya que esta cuenta con acceso a un programa de rehabilitación de drogas, lo que ayudaría en el proceso de tratamiento de Combs.

“Para abordar los problemas de abuso de drogas y maximizar las visitas familiares y los esfuerzos de rehabilitación, solicitamos que el tribunal recomiende encarecidamente a la Oficina de Prisiones que el Sr. Combs sea ubicado en FCI Fort Dix”, fue la petición que Teny Geragos solicitó a la corte.