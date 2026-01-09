Sean “Diddy” Combs pidió un indulto a Trump: el recuento de perdones presidenciales

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que no contempla conceder el perdón presidencial al músico y empresario Sean “Diddy” Combs , condenado a cuatro años de prisión por trasladar personas entre estados con fines de prostitución.

Combs, de 56 años, fue sentenciado en julio del 2025. Un jurado lo absolvió de los cargos de tráfico sexual y extorsión. Según Trump, el artista le envió una carta para solicitar el indulto, pero este fue rechazado.

En una entrevista con el diario The New York Times, publicada recientemente, Trump también descartó indultar al expresidente venezolano Nicolás Maduro, quien fue depuesto, así como al empresario de criptomonedas Sam Bankman-Fried, condenado a 25 años de prisión, y al exsenador demócrata Robert Menéndez, sentenciado a 11 años por aceptar sobornos.

Consultado sobre si indultará a Derek Chauvin, exagente de policía de Mineápolis condenado por el asesinato de George Floyd en 2020 —caso que desencadenó protestas nacionales contra el racismo—, Trump respondió: “No me lo han pedido”.

El 20 de enero del 2025, día en que asumió por segunda vez la presidencia, Trump concedió el indulto a más de 1,500 personas condenadas o procesadas por su participación en el asalto al Capitolio, ocurrido el 6 de enero del 2021.

En noviembre del 2025, Trump también perdonó al expresidente de Honduras Juan Orlando Hernández, condenado a 45 años de prisión por delitos relacionados con narcotráfico.

¿Qué es el poder del indulto o perdón presidencial?

La Constitución de Estados Unidos, en la Sección 2 del Artículo II, establece que el presidente puede conceder indultos y suspensiones de pena por delitos federales, con excepción de los procesos de juicio político. Esta facultad no aplica a delitos estatales ni a casos de impeachment (juicio político o proceso de destitución).

El origen del indulto se remonta al derecho británico, donde los monarcas tenían el poder de conceder clemencia. The Guardian publicó que la profesora Bernadette Meyler, experta en Derecho constitucional en la Universidad de Stanford, lo describe como “el único poder de emergencia incluido en la Constitución, junto con la suspensión del habeas corpus“, (derecho fundamental que protege a cualquier persona contra detenciones arbitrarias o ilegales).

Según Meyler, este poder responde a la necesidad de que el presidente pueda actuar en situaciones imprevistas, como parte de sus atribuciones como comandante en jefe.

El primer uso del indulto en EE. UU. se remonta a 1795, cuando George Washington perdonó a dos hombres implicados en la Rebelión del Whisky, un levantamiento violento en Pensilvania contra impuestos federales.

Otro caso clave fue el del presidente Andrew Johnson, quien después de la Guerra Civil concedió una amnistía general a quienes participaron en la rebelión sureña. Esto sentó un precedente que permitió a la Corte Suprema interpretar que el presidente puede extender el perdón a grupos enteros.

En décadas recientes, varios presidentes han ejercido esta facultad de forma destacada:

Gerald Ford indultó en 1974 a Richard Nixon, tras el escándalo de Watergate.

Jimmy Carter otorgó un indulto masivo en 1977 a los que evadieron el servicio militar durante la guerra de Vietnam.

George H. W. Bush indultó en 1992 a seis involucrados en el caso Irán-Contra.

Bill Clinton, el último día de su mandato en 2001, concedió un indulto polémico a Marc Rich, empresario acusado de evasión fiscal, y también a su medio hermano.

Barack Obama, durante su presidencia, otorgó clemencia a más de 1,700 personas, muchas de ellas condenadas por delitos no violentos relacionados con drogas.

El poder de indultar existe en la mayoría de países del mundo, según Andrew Novak, profesor de la Universidad George Mason y autor del libro Clemencia ejecutiva comparada. Este mecanismo, señala, forma parte de la prerrogativa de misericordia del poder Ejecutivo.

Con información de AFP.