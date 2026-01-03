La prisión de Brooklyn donde estaría Nicolás Maduro: reos famosos y denuncias por condiciones inhumanas

Nicolás Maduro, líder venezolano, enfrentará cargos ante un tribunal federal del Distrito Sur de Nueva York (SDNY), derivados de una acusación formal en su contra. Si es hallado culpable, podría enfrentar penas extremadamente severas, incluidas largas condenas de prisión o incluso la cadena perpetua, conforme a las leyes federales de Estados Unidos.

Maduro fue acusado originalmente en el 2020 por un gran jurado federal de varios delitos, entre ellos narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína, posesión de armas automáticas y artefactos destructivos, así como conspiración para la tenencia de dichos artefactos. Todos estos cargos están vinculados a una supuesta asociación criminal conocida como el Cartel de los Soles.

La acusación sustitutiva, presentada recientemente ante el SDNY, mantiene estos cargos y amplía algunos aspectos de las actividades ilícitas atribuidas a Maduro y a otros coimputados, según el Departamento de Justicia de EE. UU.

Además de Maduro, la acusación incluye como nuevos coimputados a su esposa, Cilia Flores, y a uno de sus hijos, señalados como parte del entramado que habría facilitado el tráfico de drogas hacia Estados Unidos.

¿Cómo es la cárcel de Brooklyn a la que Maduro será llevado?

El Centro Metropolitano de Detención (MDC, por sus siglas en inglés), ubicado en el distrito judicial Este de Nueva York, está en el condado de Reyes. Esta prisión ha albergado a reos de alto perfil y es conocida por sus estrictas condiciones.

En el 2019 fue señalada por imponer “condiciones inhumanas”, según Univisión. Otros medios indican que abogados y jueces la describen como un “infierno en la tierra” y mencionan que sus condiciones son “deplorables”.

Según el diario La Voz, los reclusos cuentan con apenas 1.5 metros cuadrados para moverse y el contacto con el exterior es mínimo.

Esta prisión alberga actualmente a 1,336 personas, entre hombres y mujeres, según la página oficial de la institución. Por ello, allí también estaría la esposa de Maduro, Cilia Flores.

Por este centro han pasado personajes señalados por delitos como narcotráfico, terrorismo y abuso sexual.

Los famosos que ha albergado la prisión de Brooklyn

Entre los reclusos famosos que han pasado por esta prisión figuran:

Sean “Diddy” Combs, conocido productor musical.

Ismael “El Mayo” Zambada, exjefe del Cartel de Sinaloa.

Rafael Caro Quintero, del Cartel de Guadalajara.

Naasón Joaquín García, cabecilla de la iglesia La Luz del Mundo.

Adolfo “Fito” Macías, cabecilla criminal ecuatoriano.

Otros personajes conocidos que han estado en este centro de detención, según indican varios medios son: Juan Orlando Hernández, expresidente de Honduras; R. Kelly, cantante estadounidense condenado por delitos sexuales; Luigi Mangione, acusado del asesinato del director ejecutivo de United Healthcare, Brian Thompson, y Ghislaine Maxwell, condenada por tráfico sexual.