Cómo narró Trump la captura de Nicolás Maduro: fuerzas especiales de EE. UU. lo sacaron de Venezuela en operación de ocho minutos

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el jefe del Estado Mayor Conjunto, Dan Caine, ofrecieron detalles sobre la captura de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, durante una operación militar estadounidense ejecutada en la madrugada del 3 de enero en la capital venezolana.

De acuerdo con Caine, la denominada Operación Resolución Absoluta fue el resultado de meses de planificación, labores de inteligencia y vigilancia enfocadas en los hábitos y rutinas del mandatario venezolano, con el objetivo de ejecutar una acción rápida, precisa y con efecto sorpresa.

El alto mando militar indicó que se brindó información general del operativo, sin revelar detalles sensibles que pudieran comprometer capacidades estratégicas.

Trump afirmó que siguió la operación en tiempo real y la describió como una de las acciones militares más complejas y veloces ejecutadas por Estados Unidos en décadas. Según explicó, la incursión se realizó bajo condiciones de oscuridad casi total, parte de la operación, luego de que gran parte de Caracas quedara sin iluminación, lo que facilitó el avance de las fuerzas especiales sin ser detectadas.

El mandatario detalló que la captura de Maduro se concretó en un operativo que duró apenas ocho minutos, desde el inicio del asalto hasta la extracción en helicóptero. Indicó que la intervención permitió neutralizar la seguridad del complejo residencial y asegurar la detención sin prolongar el enfrentamiento, gracias a la planificación previa y al factor sorpresa.

Operación aérea sin precedentes

Dan Caine explicó que en la incursión participaron más de 150 aeronaves, entre ellas cazas F-22, F-35 y F-18, bombarderos, aviones de inteligencia, vigilancia y reconocimiento, así como drones piloteados remotamente, coordinados desde más de 20 bases en tierra y mar en todo el hemisferio occidental.

Las fuerzas estadounidenses neutralizaron previamente los sistemas de defensa aérea venezolanos, lo que permitió el ingreso de helicópteros a baja altura hasta el complejo residencial de Maduro, ubicado en Fuerte Tiuna, uno de los sectores más resguardados de Caracas.

“Más de 150 aeronaves estuvieron involucradas. Las tripulaciones acumulan miles de horas de experiencia; el integrante más joven tenía 20 años y el de mayor edad 49 años”, afirmó Caine.

Captura en el dormitorio y resistencia

Según el jefe del Estado Mayor, las tropas llegaron al objetivo alrededor de las 2:01 horas (hora local) y forzaron el ingreso a la residencia. Aunque se produjo intercambio de disparos, las fuerzas estadounidenses lograron aislar el área y asegurar el control del lugar.

Trump relató que Maduro intentó refugiarse en un cuarto de seguridad reforzado con acero, pero no logró cerrar la puerta antes de ser interceptado. “Era más una fortaleza que una casa”, afirmó el mandatario en entrevista televisiva.

“Intentaba llegar a un lugar seguro, pero nuestros hombres fueron más rápidos”, aseguró Trump, quien indicó que tanto Maduro como su esposa se rindieron y fueron trasladados en helicóptero fuera del país.

Caine señaló que a las 3:29 horas, Maduro y Flores ya se encontraban rumbo a territorio estadounidense, a bordo del USS Iwo Jima.

Operación de ocho minutos

Tanto Trump como Caine coincidieron en que la operación duró aproximadamente ocho minutos, desde el inicio del asalto hasta la extracción aérea.

El presidente la calificó como una acción “extremadamente rápida y efectiva” y sostuvo que se trata de una de las operaciones militares más complejas desde la Segunda Guerra Mundial.

“Estaba oscuro. Gran parte de las luces de Caracas fueron apagadas gracias a la experiencia que tenemos. Fue una operación letal y fue capturado junto a su esposa” Donald Trump

Apoyo de agencias de inteligencia

La operación contó con el respaldo de agencias clave de inteligencia de Estados Unidos, según narró Caine, entre ellas la Agencia Central de Inteligencia (CIA, por sus siglas en inglés), la Agencia Nacional de Inteligencia Geoespacial (NGA, por sus siglas en inglés) y la Alianza Nacional de Ciberseguridad (NCSA, por sus siglas en inglés).

Estas entidades aportaron información estratégica, análisis geoespacial y capacidades de ciberinteligencia, fundamentales para la planificación, vigilancia del objetivo y coordinación del operativo ejecutado por las fuerzas especiales.

Bajas militares y civiles

Fuentes citadas por medios internacionales estiman que alrededor de 80 personas murieron durante la operación. La Fuerza Armada Nacional Bolivariana confirmó al menos 24 soldados fallecidos, mientras que el Gobierno de Cuba informó la muerte de 32 de sus militares, quienes formaban parte del primer anillo de seguridad de Maduro.

Entre los fallecidos cubanos figuran coroneles, tenientes coroneles, mayores, capitanes y personal de inteligencia.

El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, denunció además la existencia de bajas civiles, a las que calificó como “decenas de víctimas inocentes”, entre ellas una mujer de 80 años que residía en La Guaira, en el área metropolitana de Caracas.