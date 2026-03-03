Yandel Sinfónico en Guatemala 2026: cuáles son los precios de los boletos para el concierto y cuándo es la venta general

Conocido mundialmente por integrar la dupla pionera del reguetón Wisin & Yandel, el cantante puertorriqueño se aventura en una nueva forma de presentar su música en solitario con el espectáculo Yandel Sinfónico, que llegará a Guatemala.

Billboard destaca que esta producción se presenta como una experiencia innovadora en vivo, en la cual una orquesta interpreta los éxitos de reguetón de Yandel. El espectáculo incluye temas como Noche de entierro, Nunca me olvides y Encantadora.

Según el portal Yandel Tour, esta gira de conciertos “presentará a Yandel interpretando sus éxitos reinventados con el acompañamiento de una orquesta sinfónica completa, ofreciendo a sus fans una experiencia musical sin precedentes”.

La gira, que comenzó en Estados Unidos en el 2025, lleva los éxitos de Yandel a un estilo diferente al fusionar la música urbana con la sinfonía. Medios como SWI destacan que esta idea surgió luego de un espectáculo realizado en el 2024 en Miami, donde el artista interpretó temas propios junto a la Orquesta Sinfónica y Coral de la Universidad Internacional de Florida. El éxito de ese evento impulsó la propuesta de una gira.

“¿Por qué voy a decir que no? Me tomé el atrevimiento de imaginar cómo sonaría. Y lo que hice fue buscar ese sonido, esa energía que me caracteriza en mis temas, sin cambiar la esencia del reguetón ni que sonara aburrido”, dijo Llandel Veguilla (Yandel), según datos recopilados por SWI.

El espectáculo incluye temas como Abusadora, Teléfono, Mayor que yo y En la disco bailoteo, presentados en un formato que mezcla la música sinfónica con el reguetón.

Por medio de redes sociales, la promotora 2 Mundos destacó que el concierto reunirá “los himnos urbanos que marcaron una generación, ahora en un formato sinfónico”. El espectáculo llegará a Guatemala el 30 de mayo y se presentará a las 18 horas.

La venta general se realizará el 6 de marzo a las 12 horas a través de eticket.gt, mientras que la preventa se habilitará el 3 de marzo para un grupo específico de tarjetahabientes.

El evento se llevará a cabo en Explanada 5, en la ciudad de Guatemala, ubicada en la 12 avenida y calle Mariscal Cruz, zona 5, según el portal de venta de boletos.

Precios de los boletos

Mesas Amex: Q1,380

Mesas Ultra Fan: Q1,015

Sillas Fan: Q755

Fan: Q490

*Incluye cargo por servicio