“La resurrección de Cristo”, de Mel Gibson: cuándo se estrenan la parte 1 y la parte 2 de la nueva película

La película La resurrección de Cristo, que retratará los acontecimientos posteriores a la crucifixión de Jesús, marcará el regreso de Mel Gibson como director y productor.

Con este proyecto, el cineasta busca continuar la historia presentada en La pasión de Cristo, estrenada en 2004, y llevar nuevamente a la gran pantalla uno de los relatos más influyentes de la tradición cristiana.

El rodaje de esta película inició en agosto de 2025 en la ciudad italiana de Matera, uno de los escenarios de la primera entrega. Con ello avanza esta producción que busca llegar a los cines en el 2027, con estreno dividido en dos partes.

Aunque Gibson ha mantenido en reserva detalles del rodaje, se conoce preliminarmente que La resurrección de Cristocontará con un reparto nuevo y presentará un concepto de lucha entre el bien y el mal.

Para el papel de Jesús, el actor Jaakko Ohtonen será el encargado de encarnarlo en esta continuación de La pasión de Cristo mientras que la actriz Mariela Garriga interpretará a María Magdalena, según destacó The Hollywood Reporter.

Más allá de la resurrección de Jesús, la película podría abordar temas como el descenso de Jesús al infierno. El medio señala que para Gibson esta segunda entrega ha sido “ambiciosa y difícil de lograr”.

Según datos preliminares, se espera que la película sea filmada en arameo, hebreo y latín, y que su estreno tenga el mismo éxito que su antecesora, que se convirtió en un referente sobre la pasión y muerte de Jesús.

El estreno de esta nueva producción llegará con la primera parte el 26 de marzo del 2027, coincidiendo con el Viernes Santo. Se prevé que Lionsgate sea la empresa encargada de la distribución en las salas de cine.

La segunda parte de la película llegaría el día de la Ascensión de Jesús, es decir, 40 días después del primer estreno, fechado para el 6 de mayo del 2027.

Para la cinta también se integrarán actores como Pier Luigi Pasino, en el papel de Pedro, y Riccardo Scamarcio, quien interpretará a Poncio Pilato.

Los productores de la película crearon una cuenta en X donde presentaron el anuncio del nombre de esta nueva producción, que dará continuidad a la historia 23 años después de “La pasión de Cristo”.