Latigazos, rayos y vientos extremos: Los peligros que enfrentó Jim Caviezel al interpretar a Jesús en “La pasión de Cristo”

Una de las producciones más aclamadas del cine religioso moderno, La Pasión de Cristo sigue conmoviendo al mundo por su realismo cinematográfico y profundidad espiritual. Dirigida por Mel Gibson en el 2004, esta obra retrata con crudeza las últimas 12 horas de la vida de Jesús camino al Calvario relatada en los cuatro evangelios de La Biblia, y se ha consolidado como un fenómeno global no solo por su mensaje, sino también por los impactantes hechos vividos durante su rodaje.

Miembros del elenco han relatado que la filmación estuvo marcada por accidentes, momentos que muchos consideran milagrosos y condiciones físicas extremas. El actor Jim Caviezel, quien interpretó a Jesús, ha señalado que esta actuación lo llevó al borde de la muerte. Sin embargo, desde el inicio, no dudó en participar en este filme que impactó al mundo.

A pocos meses del inicio de la secuela La Resurrección de Cristo, también dirigida por Gibson y con Caviezel nuevamente en el papel de Jesús, resurgen los testimonios sobre el primer rodaje. El propio Caviezel ha compartido cómo este papel transformó su vida para siempre, dejándole marcas tanto en el cuerpo como en el alma.

Durante la grabación, Caviezel sufrió hipotermia, fue alcanzado por un rayo, recibió latigazos reales y padeció complicaciones derivadas de las intensas jornadas de filmación, que lo llevaron a ser operado en dos ocasiones. Su experiencia en el set fue tan intensa que la vivió como una auténtica prueba espiritual y física, que casi le cuesta la vida.

Historia de Jim Caviezel

El actor que dio vida a Jesús de Nazaret en esta adaptación, Jim Caviezel, ha compartido en entrevistas su testimonio sobre lo que representó personificar a Jesús, una experiencia que calificó como impactante.

Según relata, cuando Mel Gibson le ofreció participar en la película La Pasión de Cristo, él venía de grabar My Own Private Idaho. Detalla que Gibson le advirtió que, al aceptar este papel, sería estigmatizado en Hollywood, lo cual lo confundió. Ante el ofrecimiento, Caviezel pidió 24 horas para reflexionar.

Su testimonio indica que lo que lo llevó a aceptar fue el hecho de que, en ese momento, tenía precisamente 33 años y sus iniciales eran J.C., las mismas que las de Jesucristo, lo cual interpretó como una señal para asumir el papel que cambió su vida.

El rodaje resultó ser una experiencia que lo llevó al límite. Según cuenta Caviezel, el nivel de realismo trascendía la pantalla y afectaba directamente su cuerpo. «El sufrimiento fue real», confesó el actor, en alusión a los numerosos accidentes que sufrió durante la filmación.

Alcanzado por un rayo

En una serie de entrevistas internacionales, Jim Caviezel confirmó que, durante la grabación del Sermón en la colina —escena filmada en Italia—, ocurrió un hecho inesperado. El actor relató que, mientras interpretaba la escena, un destello se vio en el cielo, y que, cuatro segundos antes del impacto, supo que un rayo lo alcanzaría.

“Durante la escena del Sermón en la colina, supe segundos antes que algo me iba a golpear. Lo sentí. Cuando ocurrió, varios extras cayeron al suelo. Lo que vieron fue una iluminación que salía de ambos lados de mi cuerpo”, dijo Caviezel.

En su relato, el actor detalla que el impacto se dio en pleno rodaje y que sintió una descarga recorrer su cuerpo. Además, destacó que, cuando uno de los asistentes se acercó para verificar si estaba bien, también fue alcanzado por otro rayo.

“Me dijo que todos vieron cómo la luz descendía de la montaña, pero que no entendían lo que sucedía conmigo. Yo solo sentí una gran bofetada en los ojos, una luz estática de tonos rosados y rojizos que me cegó por ocho segundos”, agregó Caviezel.

Después de esta experiencia, que vivieron tanto Caviezel como el asistente, la producción consideró un milagro su supervivencia.

Al borde del abismo para grabar la escena de la cruz

El actor estadounidense Jim Caviezel relató que, durante la grabación de La Pasión de Cristo, específicamente en la escena de la crucifixión, hubo un momento en que sintió la cercanía de la muerte. En ese punto del rodaje, se encontraba sobre una cruz instalada cerca de un acantilado de unos 300 metros de altura, mientras el viento soplaba con fuerza.

Caviezel recordó que, durante esa escena, el viento se intensificó y él permanecía suspendido sobre la cruz. La corriente de aire provocó que esta se balanceara violentamente de lado a lado, lo que le causó temor y lo llevó a gritar, molesto por las condiciones extremas.

Para la escena de la crucifixión de Jesús se utilizaron más de 30 litros de liquido rojo para simular la sangre de sus heridas. (Foto: Captura de pantalla de la película The Resurrection of the Christ,)

«Recuerdo haber gritado, molesto por las condiciones extremas que enfrentábamos: “¡Obviamente no te importa, estamos aquí rompiéndonos la espalda por ti!”», relató Caviezel.

Según agregó, Mel Gibson no supo cómo reaccionar. “Estábamos en medio de una toma cuando, de pronto, el viento empezó a soplar con fuerza desde la cima del monte. Era como si alguien hubiese puesto un objeto delicado justo al borde del precipicio. Todo parecía seguro, todo estaba fijado. Creí que no había riesgo, pero cuando esos vientos soplaban, la cruz se movía de un lado a otro, descontroladamente”, dijo el actor en una entrevista difundida en el canal de YouTube Voz Católica.

Luego del incidente, la producción revisó el material grabado. Caviezel opinó que la escena era buena, pero Gibson indicó que no podía usarse y que debía repetirse.

El actor confesó que su reacción fue de frustración: gritó y preguntó por qué no podía utilizarse esa toma. Según recuerda, Gibson respondió que el público estaría enfocado en el movimiento de la cruz, en lugar de en Jesús, que era el eje central de la película.

La regrabación de esa escena se prolongó durante cinco semanas adicionales, dedicadas exclusivamente a capturar las secuencias de la crucifixión.

Adversidades físicas durante el rodaje

Uno de los mayores retos que enfrentaron el actor principal y el equipo de producción de La Pasión de Cristo fueron las condiciones climáticas extremas durante la filmación, realizada en invierno.

Jim Caviezel, quien interpretó a Jesús, ha relatado que este papel lo llevó al límite físico. Las largas jornadas de grabación, muchas de ellas al aire libre y suspendido en la cruz, le provocaron hipotermia. Como resultado, desarrolló una infección pulmonar que derivó en una neumonía severa, y posteriormente requirió una cirugía a corazón abierto.

Según el portal Teleshow, el frío era tan intenso que los labios del actor se congelaban. Aunque los asistentes le aplicaban paños calientes para que pudiera articular alguna palabra, estos resultaban insuficientes ante las gélidas temperaturas.

Además, Caviezel tuvo que cargar una cruz que pesaba aproximadamente 150 libras (cerca de 68 kilogramos), lo que le causó una dislocación de hombro y múltiples cortes y contusiones, tras caerle encima durante una de las escenas.

Gibson detalla que Jim Caviezel volverá como Jesús 21 años después de la primera entrega, así como las actrices de María y María Magdalena. (Foto: Captura de pantalla de la película The Resurrection of the Christ,)

Otro incidente se dio durante la grabación de los latigazos. A pesar de que se colocó una placa de metal para proteger su cuerpo, en dos ocasiones Caviezel recibió golpes reales, lo que le provocó heridas y un intenso dolor. «En ese momento, aunque estaba interpretando a Jesús, me sentí enfurecido, como un diablo», reconoció.

Días después, otro actor lo golpeó accidentalmente en la espalda ya lastimada. El dolor fue tan fuerte que, al retorcerse, Caviezel se cortó las manos con las anillas metálicas que lo mantenían atado.

La Pasión de Cristo 2

Aunque la fecha de estreno aún no ha sido confirmada, Mel Gibson anunció que producirá la segunda parte de La Pasión de Cristo, que llevará por título La Resurrección de Cristo. El rodaje está previsto para iniciar en agosto de 2025, en locaciones de Italia.

Según detalló el director y productor, el objetivo es recrear escenarios lo más naturales posible. Para ello, el equipo se desplazará a sitios históricos como la ciudad antigua de Matera, así como a otras localidades del sur de Italia, entre ellas Ginosa, Gravina, Laterza y Altamura.

De acuerdo con el medio Italpress, también se contempla filmar en otros países como Malta, Israel y Marruecos, lo que permitirá una ambientación más amplia y auténtica de la narrativa bíblica.

En una entrevista concedida al National Catholic Register, Gibson explicó que esta nueva entrega no seguirá una estructura lineal tradicional. “Tienes que alternar el evento central con todo lo que lo rodea: en el futuro, en el pasado y en otros reinos; eso se vuelve un poco de ciencia ficción”, señaló. No obstante, precisó que la historia se centrará en la resurrección de Jesús.

Jim Caviezel, quien interpretó al Mesías en la primera película, volverá a asumir el papel en esta nueva producción que, según sus realizadores, busca generar una experiencia cinematográfica de fe, reflexión y profundidad espiritual.

Dónde ver La Pasión de Cristo

En esta Semana Santa, comienzan los maratones de películas que evocan el sentido de la época litúrgica. La más reconocida producción del 2004, La Pasión de Cristo, está disponible en plataformas como Amazon Prime Video.