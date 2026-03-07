Tecnología
FIRST Lego League: más de 200 estudiantes de Guatemala muestran sus habilidades en robótica
Alrededor de 28 centros educativos participan en la competición donde los estudiantes muestran sus habilidades en robótica, tecnología y arqueología.
Más de 200 estudiantes guatemaltecos participaron en el FIRST Lego League 2026. (Foto Prensa Libre: Erick Ávila)
Este 7 de marzo se llevó a cabo en el Colegio Maya la FIRST Lego League (FLL), una de las competiciones de robótica más grandes del país, que cuenta con la participación de al menos 28 centros educativos.
Los participantes —más de 200 estudiantes, de diez años en adelante— demostrarán sus habilidades en los campos de la robótica, la tecnología y la arqueología.
En el área de robótica, el ganador del concurso representará a Guatemala en Houston, EE. UU., en una competencia internacional.
El equipo ganador viajará el próximo 17 de abril a EE. UU., donde competirá contra representantes de 82 países.
Este sábado participarán varios centros educativos de Guatemala, entre ellos:
- Colegio Bethania
- SCL
- Yago
- Colegio Integral Americano
- Colegio Village
- Colegio Interamericano
- Colegio Internacional de Guatemala
- Colegio Continental Americano
- Colegio Suizo Americano
- Liceo Bressani
- Colegio Dekroly Americano
- Colegio Agua Viva
- Colegio Tierra de las Flores
Jackeline Bennett, gerente general de Computación Avanzada, indicó que 28 centros educativos participarán en el denominado “proyecto de innovación”.
“Los chicos traen sus proyectos y son presentados a nivel mundial. Lo más importante es que nuestros estudiantes estén contentos. Han hecho sus esfuerzos para estar aquí y se les valora lo que han hecho”, señaló.
Asimismo, Esteban Aldana, gerente técnico de Computación Avanzada, contó que la actividad se lleva a cabo desde hace aproximadamente 20 años en Guatemala.
“Esto busca promover una competición sana con elementos de robótica. Intentamos que todos los colegios participen en cuatro áreas que van desde invenciones con legos, proyectos científicos, programación y arqueología”, señaló Esteban.
