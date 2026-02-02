Pepper, el primer robot humanoide producido en masa, cumple una década y rompe récord

Pepper fue reconocido este lunes como el primer robot humanoide producido en masa por la organización Guinness World Records, 11 años después de su lanzamiento, anunció la empresa japonesa SoftBank Robotics, creadora del dispositivo.

Con la mayor trayectoria a nivel global entre los robots humanoides, Pepper contará a partir de ahora con una versión actualizada, Pepper+, equipada con la última tecnología de inteligencia artificial de la compañía, según un comunicado.

El robot, de 1.21 metros de alto, se distingue por su cuerpo blanco estilizado y su cabeza circular con grandes ojos negros. Fue diseñado para mantener interacciones conversacionales y fue lanzado el 5 de junio del 2014, con el objetivo de integrarse en comercios y otros espacios sociales.

Durante más de una década en el mercado, su presencia se ha expandido dentro y fuera de Japón. Hoy se le puede ver como guía informativo en espacios comerciales, centros educativos o residencias para personas mayores, entre otros.

En sus primeros años, incluso algunos particulares adquirieron ejemplares del robot, que al inicio contaban con un modelo de prueba que permitía ejecutar aplicaciones desarrolladas por sus propietarios.

Alrededor del humanoide se construyó todo un ecosistema que incluyó la creación de complementos, como ropa, y llegó incluso a participar en pasarelas particulares. La empresa ha desarrollado eventos periódicos centrados en Pepper, sus aplicaciones y novedades.

"Seguiremos ampliando las posibilidades de los robots", afirmó SoftBank Robotics en el comunicado, en el que detalló algunas de las nuevas funcionalidades.

Entre ellas destacan nuevas habilidades para su implementación en comercios minoristas, una función de gestión de llaves inteligentes para el acceso a complejos de oficinas, herramientas fotográficas y una aplicación capaz de interpretar canciones y bailes a partir de conversaciones.