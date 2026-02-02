Dante Gebel en Guatemala 2026: Fecha, hora y otros detalles de la conferencia “Presidante World Tour Despedida”

Dante Gebel en Guatemala 2026: Fecha, hora y otros detalles de la conferencia "Presidante World Tour Despedida"

El conferencista y conductor Dante Gebel se presentará en el país y asegura que compartirá “un viaje al corazón y el alma” con sus seguidores locales.

Dante Gebel

Dante Gebel promueve en Guatemala "Presidante World Tour Despedida". (Foto Prensa Libre: Cortesía Dante Gebel)

Después de una gira histórica por varios países, con más de 700 mil espectadores, Dante Gebel promueve Presidante World Tour Despedida con una conferencia en Venezuela, Honduras, Panamá, Costa Rica, Guatemala, España, Suiza, Bolivia, Paraguay, Colombia, República Dominicana, Puerto Rico, Perú, Chile, Ecuador, México y EE. UU.

De acuerdo con Gebel, esta conferencia es “un viaje al corazón y el alma” en el que compartirá historias que van desde la risa hasta las lágrimas.

Según su propuesta, abordará temas como la vida, el barrio, la muerte, la nostalgia y relatos cotidianos que llevarán a reflexiones profundas durante 2.30 horas.

Gebel realizará con destreza un stand up que fusionará el humor y confrontará crudamente con las emociones más profundas.

Fecha

Dante Gebel se presentará en Guatemala el jueves 19 de marzo del 2026.

Hora

La conferencia está prevista para las 20 horas.

Lugar

Fórum Majadas, zona 11 de la capital.

Localidades

  • Diamante - Q840
  • Platinum - Q670
  • VIP - Q510

Entradas

Las entradas se pueden adquirir en la web oficial de linke-arte.com

