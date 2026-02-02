Dante Gebel en Guatemala 2026: Fecha, hora y otros detalles de la conferencia “Presidante World Tour Despedida”

Después de una gira histórica por varios países, con más de 700 mil espectadores, Dante Gebel promueve Presidante World Tour Despedida con una conferencia en Venezuela, Honduras, Panamá, Costa Rica, Guatemala, España, Suiza, Bolivia, Paraguay, Colombia, República Dominicana, Puerto Rico, Perú, Chile, Ecuador, México y EE. UU.

De acuerdo con Gebel, esta conferencia es “un viaje al corazón y el alma” en el que compartirá historias que van desde la risa hasta las lágrimas.

Según su propuesta, abordará temas como la vida, el barrio, la muerte, la nostalgia y relatos cotidianos que llevarán a reflexiones profundas durante 2.30 horas.

Gebel realizará con destreza un stand up que fusionará el humor y confrontará crudamente con las emociones más profundas.

Fecha

Dante Gebel se presentará en Guatemala el jueves 19 de marzo del 2026.

Hora

La conferencia está prevista para las 20 horas.

Lugar

Fórum Majadas, zona 11 de la capital.

Localidades

Diamante - Q840

Platinum - Q670

VIP - Q510

Entradas

Las entradas se pueden adquirir en la web oficial de linke-arte.com

Suscríbase a nuestro boletín

Descubra las mejores actividades culturales, eventos y planes de ocio para disfrutar su semana y el fin de semana al máximo.

En nuestro boletín Qué hacer en Guatemala, recibirá la guía para su tiempo libre. Suscríbase aquí >

Otros eventos en Guatemala

Vea otros eventos que se realizarán en el país.

* Si desea compartir su evento, puede enviarnos la información al correo electrónico quehacerenguatemala@prensalibre.com.gt

Prensa Libre no se hace responsable por cancelación, recalendarización o cambios de este evento.