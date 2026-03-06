Arresto de Britney Spears: amigo revela conversación con la cantante y expareja la defiende tras su arresto en California

La cantante Britney Spears habría sido arrestada bajo sospecha de conducir ebria en el condado de Ventura, California, la noche del 4 de marzo, luego de que fuera detenida por la Patrulla de Carreteras.

Tras permanecer detenida durante algunas horas, medios internacionales informaron que la “Princesa del Pop” fue liberada el 5 de marzo, aunque deberá presentarse ante la corte.

Medios como Infobae citan el registro oficial de la detención de Britney Spears y detallan que, tras ser arrestada, fue trasladada a un hospital donde se le practicó una prueba de alcoholemia. Posteriormente, la Oficina del Sheriff del Condado de Ventura indicó que la cantante fue llevada a una comisaría para continuar con el procedimiento oficial.

Uno de los primeros en pronunciarse sobre la situación fue su amigo Sean Phillip, quien afirmó que habló con la artista para conocer su estado. En el programa Good Morning Britain, Phillip reveló que intercambiaron varios mensajes y que, al preguntarle cómo se encontraba, ella respondió: “Estoy bien”.

Durante la conversación, Phillip expresó su sorpresa por el incidente y defendió a la cantante al señalar que lo ocurrido no corresponde a su comportamiento habitual. “Así como todos se sorprendieron por este episodio, yo también. No es propio de ella”, agregó.

Con el mensaje “Quiero que el mundo sepa que es una gran persona. Todos cometemos errores”, el exrepresentante y amigo de Britney Spears pidió al público tener empatía con la artista.

Medios como Us Magazine destacan que el actual representante de Britney Spears calificó el hecho como “un incidente desafortunado e inexcusable” y afirmó que la cantante coopera con las autoridades.

En su pronunciamiento, el representante indicó que se tomarán las medidas correctas y expresó que espera que este sea el primer paso hacia el cambio que Britney Spears necesita. Asimismo, informó que sus hijos pasarán tiempo con ella y que sus seres queridos idearán un plan para ayudarla a recuperarse.

Por su parte, Jason Alexander, primer esposo de la artista, señaló que, según los reportes, el nivel de alcohol estaba por debajo del límite legal en la mayoría de los estados.

Por ello, solicitó a los medios y a los usuarios en redes sociales no exagerar la situación, ya que lo que se discute ahora podría derivar en cargos menores.

Ante los titulares en Estados Unidos, Alexander afirmó que en internet se habla directamente de “conducir ebria, rehabilitación y todo tipo de especulaciones que no han sido probadas”.

En ese sentido, destacó que Britney Spears merece lo mismo que cualquier otra persona: “hechos, justicia y debido proceso, no titulares construidos sobre especulación”.