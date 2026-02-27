Blackpink lanza “Deadline”, su primer miniálbum en tres años y marca su regreso al K-pop

La banda femenina de K-pop Blackpink lanza su nuevo miniálbum titulado Deadline, con el que Jisoo, Jennie, Rosé y Lisa presentan una nueva producción, tres años después de su álbum Born Pink, del 2022.

El cuarteto se tomó un tiempo para que cada integrante se concentrara en presentar material en solitario y ahora regresa con su tercer miniálbum, que contiene cinco canciones, entre ellas el sencillo “Jump”.

El lanzamiento también llegó acompañado de un video musical de “Go”, una de las canciones representativas de esta producción y que encabeza la propuesta.

Rolling Stone destacó que la agrupación anunció este lanzamiento en enero pasado y reveló que llevaría el nombre de su reciente gira Deadline. Esta producción sigue la línea de sus miniálbumes Square Up (2018) y Kill This Love (2019).

Con “Jump”, la banda marcó su regreso oficial en julio del 2025. El sencillo contó con la colaboración de varios compositores: Teddy, Diplo, 24, Zikai, Claudia Valentina, Jumpa, Malachiii y Jesse Bluu.

Este nuevo miniálbum explora conceptos de confianza, crecimiento y unidad, y combina elementos de EDM, hip-hop y pop, destacó la Agencia EFE.

El lanzamiento fue anunciado desde uno de los espacios patrimoniales más emblemáticos de Corea del Sur, el Museo Nacional de Corea, donde la fachada se iluminó de rosa para presentar Deadline.

El Museo Nacional de Corea completamnte iluminado de Rosa para celebrar el lanzamiento de 'DEADLINE’ de BLACKPINK



ESTAMOS A HORAS PARA EL REGRESÓ DE LAS REINAS 🖤🩷🥹 pic.twitter.com/VYCnXq5pe3 — ' (@LalisaTay_1327) February 26, 2026

Asimismo, The Korea Times destacó que en el interior del museo se ambientó una “listening zone”, donde los asistentes pudieron escuchar el nuevo lanzamiento, como parte de la búsqueda de la banda por entrelazar el K-pop con la cultura de su país.

El EP de cinco canciones incluye “Jump”, que debutó en el número 1 del Billboard Global 200 en el 2025, destacó el portal Billboard. Además, está compuesto por temas como “Go”, “Me and My”, “Champion” y “Fxxxboy”.

Rosé destacó en el pódcast Call Her Daddy que fue interesante reencontrarse y ver lo que se creó después de estar separadas un tiempo, durante el cual exploraron su faceta individual. La integrante añadió que le gustan mucho las canciones que componen esta producción.