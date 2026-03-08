Mujeres que han roto esquemas y marcaron hitos en la historia de Guatemala

Por más de 160 años, mujeres en todo el mundo han roto el silencio para salir a las calles y exigir igualdad de derechos. Con su lucha y valía han logrado abrir espacios de participación femenina, el derecho al voto, mejoras laborales y otras garantías que antes parecían imposibles.

Pero también hay quienes, sin levantar tanto la voz, sino con su trabajo, constancia y presencia, han abierto campos en distintas áreas donde tradicionalmente prevalecía la presencia masculina.

Guatemala no ha sido la excepción. A lo largo de la historia y hasta la fecha, guatemaltecas han nadado contra la corriente, rompiendo esquemas, abriendo caminos e incursionando en distintas disciplinas.

Pioneras que se convirtieron en las primeras mujeres en recibir un título, ocupar un cargo, participar en una disciplina o recibir un premio, así como quienes han dedicado su vida a abrir caminos e impulsar el arte. Estas son algunas guatemaltecas que han sentado un precedente y han marcado la historia.

Olimpia Altuve Rodríguez

Olimpia Altuve se graduó de Licenciada en Farmacia, en la Universidad Nacional. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca)

En un acto solemne realizado en la Universidad Nacional Estrada Cabrera, recibió el título de licenciada en Farmacia. Ese 23 de noviembre de 1919 se convirtió en la primera mujer guatemalteca en graduarse de la universidad. En su honor se instauró el Día de la Mujer Universitaria, que se celebra cada 23 de noviembre en el país.

Rosa Castañeda de Mora

Rosa Castañeda de Mora fue reconocida con el diploma "Buen Guatemalteco", por su labor social. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

El 1 de marzo de 1956 fue investida como la primera diputada en la historia de Guatemala, por el departamento de Zacapa. Aunque no recibió educación formal en instituciones escolares, aprendió a leer y escribir. Fue fundadora de la Casa del Niño y la Liga contra la Tuberculosis. Además, es autora del libro El cuidado del niño, que fue guía para madres y pediatras durante años.

María Eugenia Gordillo

María Eugenia Gordillo presentó recientemente su libro Lo que soñé, lo vivo. (Foto Prensa Libre: Cortesía María Eugenia Gordillo)

Aun siendo menor de edad, a los 17 años comenzó a dar sus primeros pasos en el periodismo en 1954. Apasionada por el deporte, se convirtió en la primera cronista deportiva de un periódico. Cuenta que, cuando hacía alguna cobertura, debía usar pantalón, aunque no era común entre las mujeres. Trabajó en periódicos como El Imparcial, El Gráfico y Prensa Libre, entre otros.

Margarita Carrera Molina

Margarita Carrera también fue columnista de opinión de Prensa Libre. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

La escritora, ensayista, columnista, poeta y catedrática fue la primera mujer graduada en Letras de la Universidad de San Carlos de Guatemala, en 1957, y posteriormente también la primera en convertirse en miembro de la Academia Guatemalteca de la Lengua, en 1967.

Mónica Sarmientos

Mónica Sarmientos forma parte de la Orquesta Sinfónica Nacional. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

Reconocida violinista, cantante, actriz y docente, se ha convertido en la primera mujer invitada para dirigir la orquesta en distintos conciertos, especialmente en las temporadas navideñas más exitosas. Cuando ingresó a la Orquesta Sinfónica Nacional, en 1990, solo había dos mujeres más.

Luz Méndez de la Vega

Luz Méndez de la Vega recibió el Premio Nacional de Literatura, en 1994. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca)

Miembro de la Academia Guatemalteca de la Lengua y de la Real Academia Española, la escritora se convirtió en la primera mujer en recibir el Premio Nacional de Literatura “Miguel Ángel Asturias”, en 1994. Además, en 2004 recibió la medalla internacional Pablo Neruda.

Gilda Castro

Gilda Castro continúa su labor de educar e inspirar el amor a la locución en las nuevas generaciones. (Foto Prensa Libre: María José Bonilla)

Comenzó a tomar los micrófonos en 1946, cuando tenía solo 10 años. Con más de seis décadas de trayectoria, se ha convertido en un referente de la comunicación y la locución. Fue pionera del radioteatro infantil en Guatemala y recibió el Botón de Oro por los 60 años de existencia de este arte. Entre otros reconocimientos, recibió la Orden del Quetzal en grado de Gran Caballero.

Gaby Moreno

En el 2013, la cantautora Gaby Moreno se convirtió en la primera mujer guatemalteca en ganar un Latin Grammy como Mejor Artista Nuevo y, en 2023 volvió a recibir el reconocimiento en la categoría de Mejor Álbum Tropical Tradicional. En 2024 obtuvo un Premio Grammy al Mejor Álbum Pop Latino.

María Mercedes Coroy y María Telón

María Telón y María Mercedes Coroy debutaron en el Universo Marvel con “Black Panther: Wakanda Forever”. (Foto Prensa Libre: Cortesía La Casa de Producción)

En 2022, María Mercedes Coroy y María Telón se convirtieron en las primeras mujeres guatemaltecas en el Universo Cinematográfico de Marvel, al participar en la película Black Panther: Wakanda Forever. Ambas actrices habían participado en producciones nacionales; sin embargo, en esa producción representaron a Guatemala ante el mundo.

Rina Lazo

Rina Lazo fue la primera mujer muralista en exponer en Bellas Artes, México. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca)

El mural Xibalbá, el inframundo de los mayas, fue revelado el 27 de abril de 2022 en el Palacio de Bellas Artes, México. La pieza es la primera obra de una mujer muralista expuesta en ese lugar. Aunque Lazo ya había fallecido cuando su obra fue expuesta, se convirtió en la primera mujer de su disciplina en tener un espacio en Bellas Artes.