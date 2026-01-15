Harry Styles lanzará su cuarto álbum en marzo y ya está disponible en preventa

El cantante Harry Style anunció el lanzamiento de su cuarto álbum de estudio. La portada ya se reveló.

London (United Kingdom), 11/02/2023.- Harry Styles performs during the 2023 BRIT Awards ceremony at The O2 arena in London, Britain, 11 February 2023. The annual pop music awards are presented by the British Phonographic Industry (BPI). (Reino Unido, Londres) EFE/EPA/NEIL HALL

Harry Styles regresa a la escena musical con sorpresas para el 2026. (Foto Prensa Libre: EFE)

 El cantante británico Harry Styles anunció el lanzamiento de su cuarto álbum de estudio, el primero en cuatro años, que llevará por título Kiss All The Time. Disco, Occasionally (Besa todo el tiempo. Disco, ocasionalmente). El disco saldrá al mercado el 6 de marzo.

El artista, de 31 años, dio a conocer la fecha de lanzamiento y la imagen de la portada del álbum, en la que aparece en una esquina, colocándose unas gafas de sol, con un paisaje oscuro de fondo y una bola de discoteca suspendida en el aire.

El álbum, producido por Kid Harpoon, incluye 12 canciones y ya está disponible para su preventa en la página web del cantante. A partir de este viernes 16 de enero, también podrá adquirirse en otras tiendas, según informó su discográfica, Sony Music, mediante un comunicado.

Como parte de una campaña de expectativa, aparecieron carteles en distintos países. Según Infobae, se trata de una estrategia internacional diseñada para generar misterio y conversación desde la publicación del video Forever Forever en el canal de YouTube del artista, hace un par de días. En ciudades como Londres, Roma y São Paulo se han observado frases como:

Ver esta publicación en Instagram

Una publicación compartida por @harrystyles

  • “We belong together” (Nos pertenecemos o Estamos hechos el uno para el otro)
  • “See you very soon” (Nos vemos muy pronto)
  • “Let the light in” (Deja entrar la luz)

Harry Styles nació y creció en Inglaterra. Nació el 1 de febrero de 1994 y mide 1.83 metros. Saltó a la fama como integrante de la boy band One Direction, formada en el concurso británico de canto The X Factor, en el 2010.

One Direction anunció su separación en agosto del 2015, y sus miembros emprendieron proyectos en solitario. El álbum de estudio debut homónimo de Styles fue lanzado en mayo del 2017. Su primera canción número uno como solista fue Watermelon Sugar, de su segundo álbum; mientras que su segundo número uno, As It Was, incluido en Harry's House, lideró el Hot 100 durante 15 semanas.

Ha ganado varios premios Grammy, incluidos los de mejor interpretación pop solista por Watermelon Sugar y álbum del año por Harry's House. El cantante también ha incursionado en la actuación: debutó en el cine con Dunkerque (2017), interpretó a Eros en la película de Marvel Eternals (2021) y protagonizó My Policeman y Don't Worry Darling en el 2022.

Con información de EFE

ESCRITO POR:

Ingrid Reyes

Periodista de Prensa Libre especializada en periodismo de bienestar y cultura, con 18 años de experiencia. Premio Periodista Cultural 2023 por el Seminario de Cultura Mexicana y premio ESET región centroamericana al Periodismo en Seguridad Informática 2021.

Lee más artículos de Ingrid Reyes

