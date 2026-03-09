Viernes Verde celebra los 25 años del álbum “Remedios para el alma” con un concierto en la ciudad de Guatemala

Viernes Verde se ha consolidado como uno de los grupos favoritos del público guatemalteco debido a la trayectoria sólida e ininterrumpida de más de 32 años.

La banda se fundó el 15 de mayo de 1993 y durante más de tres décadas se ha presentado en distintos recintos culturales del país y debido a su propuesta sonora ha destacado en varios países, especialmente en emblemáticos escenarios de México y EE. UU.

En la actualidad el grupo está conformado por Omar Méndez –voz-, Carlos Méndez “Chingui” -bajo-, David Lemus “Mono” –guitarra y segunda voz-, Roger Marroquín –batería-, y Mario Villanueva –guitarra–. Además, los apoya como músico invitado Pablo León “Mae”, en los teclados.

En el 2001 Viernes Verde publicó Remedios para el alma, su tercer álbum de estudio y, debido a que en el 2026 esa producción cumple 25 años, la banda nacional ofrecerá un concierto especial en el que interpretará todos los temas y otros éxitos con los que recordará el movimiento de la “garra chapina”, así como deleitar a sus admiradores locales, conocidos como El Club de los Desquiciados.

Fecha

Viernes Verde dará un concierto el sábado 14 de marzo del 2026.

Hora

El concierto está previsto para las 19 horas.

Lugar

Rock ‘ol Vuh, 6a. avenida, 1-32, zona 1 de la capital.

Precios

Preventa - Q100

Taquilla el día del evento – Q150

Venta de entradas

Las entradas se podrán adquirir vía WhatsApp al número 53184020

* Si desea compartir su evento, puede enviarnos la información al correo electrónico quehacerenguatemala@prensalibre.com.gt

Prensa Libre no se hace responsable por cancelación, recalendarización o cambios de este evento