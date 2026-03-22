Jason Momoa y Adria Arjona ayudan a afectados por inundaciones en Hawái

Jason Momoa, actor de Aquaman, informó por medio de sus redes sociales que había abandonado su residencia en la costa norte de Oahu, Hawái, junto a su familia, debido a las inundaciones que afectan el lugar desde el viernes 20 de marzo.

“Estamos a salvo por ahora, pero hay mucha gente que no lo estuvo, así que enviamos todo nuestro amor”, declaró el actor estadounidense, de 46 años, en un video publicado el sábado 21 de marzo en sus historias de Instagram.

Momoa dijo que la situación es “bastante intensa” y compartió imágenes de los daños registrados cerca de la casa de su padre, los cuales describió como “una locura”.

Horas después, el artista publicó un nuevo video junto con su novia, Adria Arjona, en el que explican la difícil situación que se vive en el lugar, así como la forma en que han colaborado con alimentos para las personas que lo necesitan.

“Aloha a todos, estas últimas semanas han sido difíciles. Las tormentas, las inundaciones y la lluvia constante en Oʻahu han afectado a muchísima gente, especialmente a quienes ya enfrentaban dificultades. Ver familias desplazadas, comunidades luchando y a nuestros vecinos sin hogar siendo los más afectados”, dijo el actor.

En la publicación también agradece la colaboración de quienes se han sumado a la causa de llevar ayuda a sus vecinos y a las comunidades más afectadas.

“Pasamos tiempo en el lado oeste, simplemente tratando de mostrar cariño, llevar comida y recordarle a nuestra comunidad que los vemos, que estamos con ustedes y que no están solos. Eso es aloha: apoyarnos mutuamente cuando más lo necesitamos”, recalcó.

El artista tenía programado un concierto benéfico con su banda Öof Tatatá; sin embargo, anunció su cancelación y aseguró que lo más importante era la seguridad de todos.

La tormenta que se registra en el lugar ha desatado fuertes lluvias que las autoridades han calificado como las peores registradas en la isla en más de 20 años. Además, el mal clima ha provocado varios deslizamientos de tierra, árboles caídos y crecidas que han obligado a los residentes a evacuar.

La alerta aumentó por la presa Wahiawa, una estructura de 120 años de antigüedad que los funcionarios describieron como en riesgo de falla inminente. En menos de 24 horas, su nivel de agua subió de 79 a 84 pies (unos 24 metros), quedando a 1.8 metros de su capacidad máxima.

Las autoridades de Honolulú ordenaron la evacuación de más de cinco mil residentes de las áreas urbanas ubicadas aguas abajo de la presa.

Además, más de 230 personas fueron rescatadas durante la emergencia; otras 130 fueron alojadas en refugios y alrededor de diez resultaron hospitalizadas por hipotermia. Mientras tanto, estimaciones oficiales reportan que los daños en infraestructura, viviendas y redes de transporte superan los mil millones de dólares.