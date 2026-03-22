Festival del Libro 2026: concluye actividad en la Plaza Barrios de la ciudad de Guatemala

Los amantes de la literatura pueden disfrutar del último día del Festival del Libro 2026, que se ha instalado desde el 10 hasta el 22 de marzo de 2026 en la Plaza Barrios, 18 calle y 9ª avenida, zona 1 de la Ciudad de Guatemala.

Esta es la primera edición del evento organizado por la Asociación de Libreros de Guatemala como parte de las actividades conmemorativas por los 250 años del traslado de la Ciudad de Guatemala.

“Es para conmemorar los 250 años de la fundación de la ciudad de Guatemala de la Asunción, y lo hacemos impulsando cultura, lectura y desarrollo a través de los libros”, explica Douglas Nolasco Pérez, presidente de la Asociación.

A lo largo de estos 12 días se han expuesto al aire libre cientos de propuestas literarias de todos los géneros, que se ofrecen al público a precios que van desde Q9.

Además, se han realizado diversas actividades lúdicas, artísticas y educativas para niños y adultos, como espectáculos de payasos, dinámicas literarias, cuentos con títeres, juegos de lotería, cuentacuentos, pintacaritas, globoflexia, conciertos de marimba, música instrumental en vivo y presentación de leyendas de Guatemala.

“Tenemos una gran variedad de libros, cientos, o tal vez miles de libros, me atrevería a decir. Por ejemplo yo, con mi librería Los Cuchumatanes, tengo cuatro mesas de libros rebajados a 10 quetzales. Y hay otros compañeros aquí que también están rematando libros, entonces hay una gran variedad y precios accesibles para todas las edades, infantiles, juveniles, libros clásicos, de todo un poquito”, agrega Nolasco.

Este es el primer festival del libro que organiza la Asociación de Libreros de Guatemala; sin embargo, prevén celebrar una segunda edición en los próximos meses para continuar con la conmemoración de los 250 años de la Ciudad.

“Lo más seguro es que este año vamos a hacer otra edición, tal vez para finales de julio o agosto; todavía estamos viendo la fecha, porque la idea es hacer más actividades por los 250 años y, primero Dios, continuar las ediciones el próximo año”, concluye.

Los libreros estarán instalados en la Plaza Barrios, 18 calle y 9ª avenida, zona 1 de la Ciudad de Guatemala, hasta las 18 horas de este domingo 22 de marzo del 2026, cuando culminará el festival.