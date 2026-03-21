Sale a la luz video del arresto de Justin Timberlake en Long Island

En junio del 2024, el cantante estadounidense Justin Timberlake fue arrestado por conducir en estado de ebriedad. La detención habría sido grabada con una cámara corporal de uno de los agentes; sin embargo, las imágenes no habían podido difundirse debido a una denuncia interpuesta por el artista.

Timberlake se declaró culpable en septiembre de ese mismo año de un delito menor por conducir bajo efectos del alcohol, pagó una multa y realizó 25 horas de trabajo comunitario.

El video que documenta su arresto iba a publicarse a principios de marzo del 2026, pero el artista demandó al municipio de Sag Harbor (Long Island), donde fue arrestado, alegando que la publicación del video afectaría su reputación.

En la demanda argumentó que el video le muestra "en un estado de extrema vulnerabilidad" y que capta "detalles íntimos de su apariencia física, comportamiento, discurso y conducta" durante el arresto.

Además, alegó que, de ser publicado, le causaría un daño “grave e irreparable”, lo expondría al ridículo y al acoso público, según informó la cadena CBS.

Sin embargo, varios medios de comunicación habrían presentado otra demanda, amparada en la Ley de Libertad de Información. Finalmente, los abogados del cantante y del municipio llegaron a un acuerdo, que fue avalado por un juez, para que se haga público el video editado.

Según CBS, el juez interino de la Corte Suprema de Long Island, Joseph Farneti, señaló en su decisión que el hecho de que el equipo de Timberlake publicara el documental con partes editadas "no constituye una invasión injustificada" de su privacidad.

Horas después de que se conociera el acuerdo, medios internacionales publicaron los videos en los que se ve al artista en su vehículo, siendo detenido, y en la comisaría.

Con información de EFE.