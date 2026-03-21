¿De cuánto era la fortuna de Chuck Norris al momento de su muerte?

La muerte del artista marcial Chuck Norris, el jueves 19 de marzo, sacudió el mundo del cine y las artes marciales. Medios internacionales han destacado sus décadas de trayectoria, pero también se han cuestionado a cuánto asciende su fortuna.

El actor habría encontrado su pasión por las artes marciales a los 18 años, cuando se enlistó en la Fuerza Aérea de Estados Unidos, lo cual lo llevó a Corea del Sur. Al volver a California, abrió su primera escuela de karate y fue construyendo una reputación que lo llevaría más tarde a la pantalla grande.

Fue en 1972 cuando se marcó un precedente en su carrera artística, tras actuar junto a Bruce Lee en Way of the Dragon. La escena en el Coliseo romano se volvió un referente que le abrió nuevas puertas en Hollywood.

A lo largo de los años, su imagen como luchador y experto en artes marciales fue ganando mayor popularidad en Estados Unidos y el mundo, asociada constantemente con películas de acción. Su fama también lo llevó a la televisión con Walker, Texas Ranger, en 1993, con nueve temporadas, 200 episodios y una película.

Tras una vida dedicada al espectáculo, se estima que su fortuna asciende a unos US$70 millones al momento de su muerte, según el sitio especializado Celebrity Net Worth.

Su muerte fue confirmada el viernes 20 de marzo, con un comunicado publicado por su familia a través de las redes oficiales del artista.

“Con gran pesar, nuestra familia comunica el repentino fallecimiento de nuestro querido Chuck Norris, ocurrido ayer por la mañana. Aunque preferimos mantener la privacidad de las circunstancias, queremos que sepan que estuvo rodeado de su familia y que falleció en paz”, se lee en el mensaje.

Apenas 10 días antes, Chuck Norris había celebrado su cumpleaños número 86 y había publicado en sus redes sociales que se “sentía joven”, acompañado de imágenes en las que se le veía practicando boxeo.

Posteriormente, trascendió la noticia de su hospitalización en un centro asistencial de Kauai, en Hawái, tras un percance médico. Horas más tarde, se anunció su deceso, sin que se confirmara el motivo.

“Para el mundo, era un artista marcial, actor y símbolo de fuerza. Para nosotros, era un esposo devoto, un padre y abuelo amoroso, un hermano increíble y el corazón de nuestra familia”, recalcó la familia en el comunicado.