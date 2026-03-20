Muere Chuck Norris a los 86 años, leyenda de “Delta Force”, “Código de silencio” y “El furor del dragón”: esto se sabe

El actor, reconocido a nivel mundial por su talento en las artes marciales y su desenvolvimiento en películas de acción —lo que lo convirtió en un ídolo en las décadas de 1970 y 1980—, habría fallecido el jueves 19 de marzo del 2026.

La noticia fue confirmada por su familia a través de redes sociales, donde compartieron un comunicado en el que resaltaron que su deceso habría ocurrido en la mañana del jueves y que atravesarán este proceso de forma privada.

La notificación llegó en horas de la mañana (Guatemala), junto al mensaje: “Con profunda tristeza, nuestra familia comunica el repentino fallecimiento de nuestro querido Chuck Norris ayer por la mañana. Si bien preferimos mantener la privacidad en torno a las circunstancias, les informamos que estuvo rodeado de su familia y que descansa en paz”.

En su comunicado destacaron que el campeón de artes marciales y actor de la serie "Walker, Texas Ranger", hasta sus últimos momentos estuvo rodeado de su familia y en paz.

“Para el mundo, era un artista marcial, actor y símbolo de fuerza. Para nosotros, era un esposo devoto, un padre y abuelo amoroso, un hermano increíble y el corazón de nuestra familia”, recalcó la familia.

El mensaje, compartido por medios como Variety, señala que el actor habría sido hospitalizado por una emergencia médica repentina.

En el comunicado se relata que Norris vivió su vida con “fe, propósito y un compromiso inquebrantable con las personas que amaba”. Asimismo, destacan que con su trabajo impactó la vida de sus seguidores y motivó a otros a soñar.

“Aunque nuestro corazón está destrozado, estamos profundamente agradecidos por la vida que vivió y por los momentos inolvidables que tuvimos la dicha de compartir con él”, destacó la familia.

En el mensaje agradecieron el apoyo recibido por quienes siguieron su carrera y admiraron su trabajo.

La familia pidió que, en este momento de duelo, tanto sus seguidores como los lectores tengan empatía, por lo que omitieron detalles sobre la causa de su muerte.