Muere Chuck Norris a los 86 años, leyenda de “Delta Force”, “Código de silencio” y “El furor del dragón”: esto se sabe

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Muere Chuck Norris a los 86 años, leyenda de “Delta Force”, “Código de silencio” y “El furor del dragón”: esto se sabe

Conocido por películas como Missing in Action o Lone Wolf McQuade, el actor que impactó el cine de acción habría fallecido a los 86 años, en Hawái, después de ser hospitalizado.

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DORTMUND, GERMANY - December 1st 2018: Chuck Norris (*1940, American martial artist, actor, film producer and screenwriter) at German Comic Con Dortmund, a two day fan convention

El actor compartió a través de sus redes sociales la noticia del fallecimiento de su madre. (Foto Prensa Libre: Shutterstock)

El actor, reconocido a nivel mundial por su talento en las artes marciales y su desenvolvimiento en películas de acción —lo que lo convirtió en un ídolo en las décadas de 1970 y 1980—, habría fallecido el jueves 19 de marzo del 2026.

La noticia fue confirmada por su familia a través de redes sociales, donde compartieron un comunicado en el que resaltaron que su deceso habría ocurrido en la mañana del jueves y que atravesarán este proceso de forma privada.

La notificación llegó en horas de la mañana (Guatemala), junto al mensaje: “Con profunda tristeza, nuestra familia comunica el repentino fallecimiento de nuestro querido Chuck Norris ayer por la mañana. Si bien preferimos mantener la privacidad en torno a las circunstancias, les informamos que estuvo rodeado de su familia y que descansa en paz”.

En su comunicado destacaron que el campeón de artes marciales y actor de la serie "Walker, Texas Ranger", hasta sus últimos momentos estuvo rodeado de su familia y en paz.

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“Para el mundo, era un artista marcial, actor y símbolo de fuerza. Para nosotros, era un esposo devoto, un padre y abuelo amoroso, un hermano increíble y el corazón de nuestra familia”, recalcó la familia.

El mensaje, compartido por medios como Variety, señala que el actor habría sido hospitalizado por una emergencia médica repentina.

En el comunicado se relata que Norris vivió su vida con “fe, propósito y un compromiso inquebrantable con las personas que amaba”. Asimismo, destacan que con su trabajo impactó la vida de sus seguidores y motivó a otros a soñar.

“Aunque nuestro corazón está destrozado, estamos profundamente agradecidos por la vida que vivió y por los momentos inolvidables que tuvimos la dicha de compartir con él”, destacó la familia.

En el mensaje agradecieron el apoyo recibido por quienes siguieron su carrera y admiraron su trabajo.

La familia pidió que, en este momento de duelo, tanto sus seguidores como los lectores tengan empatía, por lo que omitieron detalles sobre la causa de su muerte.

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ESCRITO POR:

Esdras Laz

Periodista de Prensa Libre para el área de bienestar, cultura y tendencias con varios años de experiencia en medios escritos y televisivos.

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