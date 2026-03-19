Mundo Petapa: desfiles, conciertos y espectáculo de luces por su 50 aniversario

Entre juegos mecánicos, piscinas y un pequeño zoológico dentro de su recinto, Mundo Petapa del Irtra recibirá a visitantes con una agenda de actividades en celebración de su 50 aniversario, destinada a toda la familia.

La información proporcionada por el Irtra indica que, en marzo, el parque celebrará su medio siglo; por ello, han extendido los horarios de atención los sábados 21 y 28 de marzo hasta las 19 horas, con el objetivo de que los visitantes disfruten de eventos especiales, como fuegos artificiales.

Asimismo, destacaron que, como parte del feriado de Semana Santa, el parque estará abierto ininterrumpidamente del 26 de marzo al 5 de abril del 2026, para que los visitantes disfruten del verano.

Este recinto, con capacidad para 12 mil 500 personas, ofrece diversas opciones de entretenimiento familiar. Esta es la agenda de aniversario y actividades programadas:

Fecha:

Fines de semana de marzo del 2026

Sábado: 21 y 28 de marzo

Domingo: 22 y 29 de marzo

Horarios:

Sábado: de 09 a 19 horas

Domingo: de 09 a 18 horas

Lugar:

Avenida Petapa y 42 calle, zona 12, Ciudad de Guatemala

Agenda de aniversario Mundo Petapa

Tropi Jazz

Domingo 22 y 29 de marzo

Horario: 14 a 16 horas

Lugar: La Ceiba

Duarte Band

Domingo 22 y 29 de marzo

Horario: 16 a 18 horas

Lugar: La Ceiba

Desfile con carrozas, bandas y personajes

Sábado 21 y 28 de marzo

21 y 28 de marzo Horarios: 12, 15.30 y 17.30 horas

Domingo 22 y 29 de marzo

22 y 29 de marzo Horarios: 12, 15.30 y 17 horas

Espectáculo de luces

Sábado 21 y 28 de marzo

Horario: 18.45 horas

Clarinete

Sábado 21 y 28 de marzo

Domingo 22 y 29 de marzo

Horario: 16 a 18 horas

Recorrido por el parque

Espectáculo infantil familiar

Sábado 21 y 28 de marzo

Domingo 29 de marzo

Horario: de 10 a 12 horas

Lugar: La Ceiba

Fiesta latina

Sábado 21 y 28 de marzo

Horario: 14 a 16 horas

Fever Jazz

Sábado 21 y 28 de marzo

Horario: 16 a 18.30 horas

Lugar: La Ceiba

Entrada:

Niños: Q50 (hasta 1.40 m de estatura)

Adultos: Q100 (más de 1.40 m de estatura)

Adulto mayor: Q50 (60 años en adelante)

Afiliados: al presentar el carné, pueden ingresar hasta cinco personas del núcleo familiar (padres, cónyuge e hijos)

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*Prensa Libre no se hace responsable por cancelación, reprogramación o cambios en este evento.

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