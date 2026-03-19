Mundo Petapa: desfiles, conciertos y espectáculo de luces por su 50 aniversario

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Mundo Petapa: desfiles, conciertos y espectáculo de luces por su 50 aniversario

Como parte de su celebración de aniversario, Mundo Petapa presenta una agenda llena de actividades en su recinto, previo a la llegada de la Semana Santa. Conozca los horarios y eventos para disfrutar en familia.

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Un arcoíris en la entrada del Parque Mundo Petapa

En el país hay 36 atracciones, siete parques temáticos, entre otros centros de diversión familiar. (Foto Prensa Libre: Rosa María Bolaños)

Entre juegos mecánicos, piscinas y un pequeño zoológico dentro de su recinto, Mundo Petapa del Irtra recibirá a visitantes con una agenda de actividades en celebración de su 50 aniversario, destinada a toda la familia.

La información proporcionada por el Irtra indica que, en marzo, el parque celebrará su medio siglo; por ello, han extendido los horarios de atención los sábados 21 y 28 de marzo hasta las 19 horas, con el objetivo de que los visitantes disfruten de eventos especiales, como fuegos artificiales.

Asimismo, destacaron que, como parte del feriado de Semana Santa, el parque estará abierto ininterrumpidamente del 26 de marzo al 5 de abril del 2026, para que los visitantes disfruten del verano.

Este recinto, con capacidad para 12 mil 500 personas, ofrece diversas opciones de entretenimiento familiar. Esta es la agenda de aniversario y actividades programadas:

Fecha:

  • Fines de semana de marzo del 2026
  • Sábado: 21 y 28 de marzo
  • Domingo: 22 y 29 de marzo

Horarios:

  • Sábado: de 09 a 19 horas
  • Domingo: de 09 a 18 horas

Lugar:

Avenida Petapa y 42 calle, zona 12, Ciudad de Guatemala

Agenda de aniversario Mundo Petapa

Tropi Jazz

  • Domingo 22 y 29 de marzo
  • Horario: 14 a 16 horas
  • Lugar: La Ceiba

Duarte Band

  • Domingo 22 y 29 de marzo
  • Horario: 16 a 18 horas
  • Lugar: La Ceiba

Desfile con carrozas, bandas y personajes

  • Sábado 21 y 28 de marzo
  • Horarios: 12, 15.30 y 17.30 horas
  • Domingo 22 y 29 de marzo
  • Horarios: 12, 15.30 y 17 horas

Espectáculo de luces

  • Sábado 21 y 28 de marzo
  • Horario: 18.45 horas

Clarinete

  • Sábado 21 y 28 de marzo
  • Domingo 22 y 29 de marzo
  • Horario: 16 a 18 horas
  • Recorrido por el parque

Espectáculo infantil familiar

  • Sábado 21 y 28 de marzo
  • Domingo 29 de marzo
  • Horario: de 10 a 12 horas
  • Lugar: La Ceiba

Fiesta latina

  • Sábado 21 y 28 de marzo
  • Horario: 14 a 16 horas

Fever Jazz

  • Sábado 21 y 28 de marzo
  • Horario: 16 a 18.30 horas
  • Lugar: La Ceiba

Entrada:

  • Niños: Q50 (hasta 1.40 m de estatura)
  • Adultos: Q100 (más de 1.40 m de estatura)
  • Adulto mayor: Q50 (60 años en adelante)
  • Afiliados: al presentar el carné, pueden ingresar hasta cinco personas del núcleo familiar (padres, cónyuge e hijos)

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*Prensa Libre no se hace responsable por cancelación, reprogramación o cambios en este evento.

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ESCRITO POR:

Esdras Laz

Periodista de Prensa Libre para el área de bienestar, cultura y tendencias con varios años de experiencia en medios escritos y televisivos.

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