Cuándo será el equinoccio de primavera 2026 en Guatemala y a qué hora ocurrirá

Anualmente ocurren dos equinoccios: uno en marzo (el de primavera) y otro en septiembre (otoño). Aunque Guatemala no varía de estaciones, el país territorio también vive el equinoccio. Sin embargo, el impacto de la luminosidad y del posicionamiento del planeta es menor, asegura Edgar Castro Bathen, en un artículo para Prensa Libre.

Aunque esto se conoce coloquialmente como el primer día de la primavera en el hemisferio norte y el primer día del otoño en el hemisferio sur, en este día, los hemisferios norte y sur reciben cantidades más o menos iguales de luz solar y el día y la noche también son casi iguales, y cada uno dura casi exactamente 12 horas.

El astrónomo Daniel Flores Gutiérrez, de la Universidad Nacional Autónoma de México (Unam), explica en un artículo que el equinoccio es el instante en que el Sol cruza el ecuador celeste. En el caso de la primavera, el llamado astro rey pasa del hemisferio sur al hemisferio norte. En septiembre, cuando se vuelve a presentar este fenómeno, sucede lo contrario.

En torno al equinoccio de primavera han surgido diversas prácticas y creencias que, si bien son respetables, en realidad no tienen sustento científico. "Se dice que el Sol emite con mayor intensidad su energía hacia la Tierra, pero no es así. La radiación es la misma para todo el mundo y su intensidad es la misma semanas antes y semanas después de la presencia de este fenómeno", explicó.

Sin embargo, todas estas creencias no tienen relación con los cálculos que conocemos hoy en el campo de la física y la astronomía sobre el movimiento del Sol, la Luna y las estrellas.

El Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica confirmó que la llegada del equinoccio de primavera será el viernes 20 de marzo, a las 08.46 horas.

Durante el fenómeno, cuyo nombre deriva del latín aequus nox y significa "noche igual", los dos hemisferios terrestres están igualmente iluminados por el Sol, explica para National Geographic el astrofísico Renato Las Casas, divulgador científico y profesor de astronomía retirado de la Universidad Federal de Minas Gerais (Brasil).

En las antiguas civilizaciones, como la egipcia, el cambio de posición de las estrellas y del Sol estaba relacionado con fenómenos naturales. "Se dieron cuenta de que una determinada posición de las estrellas, o la salida y puesta del Sol, ocurrían justo antes de la crecida del Nilo, por ejemplo. Y empezaron a relacionar el cielo con los ciclos naturales", menciona el experto Las Casas.