Qué se sabe de la hospitalización de Chuck Norris en Hawái

Por el momento, no se tienen mayores detalles de la hospitalización de Chuck Norris. Medios internacionales han destacado que el actor fue trasladado a un centro hospitalario en la isla de Kauai, en Hawái, tras un percance médico.

TMZ destaca que esto ocurrió en las últimas 24 horas. "Lo que haya ocurrido debió ser muy rápido, porque nos han dicho que el miércoles estaba entrenando en la isla. Un amigo de Chuck habló con él por teléfono y nos han dicho que Chuck estaba de buen humor y bromeando", dice el portal.

En una de sus últimas publicaciones en Instagram, se observa al actor practicando boxeo en su cumpleaños 86, el pasado 10 de marzo. "¡Hoy cumplo 86! Nada como un poco de diversión en un día soleado para sentirse joven. Agradezco otro año, buena salud y la oportunidad de seguir haciendo lo que amo. Gracias a todos por ser los mejores fans del mundo. Su apoyo a lo largo de los años ha significado más para mí de lo que jamás sabrán. ¡Que Dios los bendiga!", expresa el actor.

Fue profesor de kárate de los actores Steve McQueen y Chad McQueen, padre e hijo. El mayor de los McQueen animó a Norris a dedicarse al cine y la televisión; supuestamente le dijo a Chuck: "Si no puedes hacer nada más, siempre te queda la actuación".

En otra publicación reciente dijo: He vivido momentos maravillosos a lo largo de los años. Estoy muy agradecido por esta experiencia y por todos los que han formado parte de ella", mientras publicó una serie de fotografías que recuedan su talento.



Su nombre real es Carlos Ray Norris y nació el 10 de marzo de 1940 en Ryan, Oklahoma. A los 16 años se mudó a California.

A los 18 años se enlistó en la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, donde fue destinado a Corea del Sur como policía aéreo.

Fue allí donde adoptó el apodo “Chuck” y donde dio sus primeros pasos en el Tang Soo Do, describe Infobae.

Fue campeón mundial de karate en la categoría de peso medio durante seis años consecutivos, entre 1968 y 1973, y obtuvo la llamada “triple corona” en 1969, según la revista Black Belt.

The Wrecking Crew en 1968 fue su principio en el cine, pero su participación con Bruce Lee en El furor del dragón (1972) lo llevó a la fama.

Tras licenciarse en 1962, abrió escuelas de karate y cuenta con múltiples premios deportivos. A nivel cultural, Chuck Norris es protagonista desde 2005 de los llamados “Chuck Norris facts”, una serie de frases que lo presentan como un ser de capacidades sobrehumanas y que son virales en Internet.