Escenario
Premios Óscar: Las guerreras del K-pop (Kpop Demon Hunters) se lleva dos galardones
K-Pop celebra primer Óscar con Golden que gana como Mejor canción original y el filme también se lleva el premio a Mejor película animada.
Rei Ami, EJAE and Audrey Nuna interpretaron en la gala de los Óscar "Golden", el tema de Kpop Demon Hunters. (Foto Prensa Libre: EFE/EPA/CHRIS TORRES)
La producción Las guerreras del K-pop (Kpop Demon Hunters) de Netflix llegó a la gala de los premios Óscar con dos nominaciones como Mejor película animada y Mejor canción original y ¡se llevó los dos galardones!
Y precisamente este viernes, Netflix anunció que estrenará una secuela de Las guerreras k-pop, publicó RFI.
Al recibir el Óscar a Mejor película animada Maggie Kang dedicó el galardón a Corea, mientras que Chris Appelhans incentivó a los jóvenes cineastas a intentar nuevas ideas.
KPop Demon Hunters (Las guerreras K-Pop) es una película animada de acción y fantasía de 2025 que cuenta la historia un grupo femenino de K-pop, Huntr/x, quienes llevan una doble vida secreta como cazadoras de demonios.
Ellas luchan contra el grupo masculino de los Sajaboys, una banda integrada por demonios.
Golden gana premio a Mejor Canción original
El tema, interpretado por el grupo ficticio Huntr/X, ha sido uno de los mayores éxitos y ha arrasado en las listas globales.
Golden se lanzó a mediados de 2025 y es parte del álbum Kpop Demon Hunters, el soundtrack de la serie de Neflix, anota Infobae.
Las voces reales de EJAE, Audrey Nuna y Rei Ami forman el grupo ficticio.
La melodía fue compuesta por EJAE, Mark Sonnenblick, DO 24 y Teddy.
Golden competía con Dear Me, Relentless; I Lied to You, Sinners; Sweet Dreams of Joy, Viva Verdi!, y Train Dreams, Train Dreams.
They're goin' up, up, up, this is their moment. ✨
EJAE, AUDREY NUNA, and REI AMI performing “Golden” from KPOP DEMON HUNTERS at the 98th #Oscars. pic.twitter.com/0egM19KPU7
— The Academy (@TheAcademy) March 16, 2026