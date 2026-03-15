Premios Óscar: Las guerreras del K-pop (Kpop Demon Hunters) se lleva dos galardones

La producción Las guerreras del K-pop (Kpop Demon Hunters) de Netflix llegó a la gala de los premios Óscar con dos nominaciones como Mejor película animada y Mejor canción original y ¡se llevó los dos galardones!

Y precisamente este viernes, Netflix anunció que estrenará una secuela de Las guerreras k-pop, publicó RFI.

Al recibir el Óscar a Mejor película animada Maggie Kang dedicó el galardón a Corea, mientras que Chris Appelhans incentivó a los jóvenes cineastas a intentar nuevas ideas.

KPop Demon Hunters (Las guerreras K-Pop) es una película animada de acción y fantasía de 2025 que cuenta la historia un grupo femenino de K-pop, Huntr/x, quienes llevan una doble vida secreta como cazadoras de demonios.

Ellas luchan contra el grupo masculino de los Sajaboys, una banda integrada por demonios.

Yu Han Lee, EJAE, and Mark Sonnenblick celebran el Óscar a Mejor canción original. (Foto Prensa Libre: EFE/EPA/CHRIS TORRES)

Golden gana premio a Mejor Canción original

El tema, interpretado por el grupo ficticio Huntr/X, ha sido uno de los mayores éxitos y ha arrasado en las listas globales.

Golden se lanzó a mediados de 2025 y es parte del álbum Kpop Demon Hunters, el soundtrack de la serie de Neflix, anota Infobae.

Las voces reales de EJAE, Audrey Nuna y Rei Ami forman el grupo ficticio.

La melodía fue compuesta por EJAE, Mark Sonnenblick, DO 24 y Teddy.

Golden competía con Dear Me, Relentless; I Lied to You, Sinners; Sweet Dreams of Joy, Viva Verdi!, y Train Dreams, Train Dreams.