Premios Óscar: Las guerreras del K-pop (Kpop Demon Hunters) se lleva dos galardones

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Premios Óscar: Las guerreras del K-pop (Kpop Demon Hunters) se lleva dos galardones

K-Pop celebra primer Óscar con Golden que gana como Mejor canción original y el filme también se lleva el premio a Mejor película animada.

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Premios Óscar: Las guerreras del K-pop se lleva dos galardones

Rei Ami, EJAE and Audrey Nuna interpretaron en la gala de los Óscar "Golden", el tema de Kpop Demon Hunters. (Foto Prensa Libre: EFE/EPA/CHRIS TORRES)

La producción Las guerreras del K-pop (Kpop Demon Hunters) de Netflix llegó a la gala de los premios Óscar con dos nominaciones como Mejor película animada y Mejor canción original y ¡se llevó los dos galardones!

Y precisamente este viernes, Netflix anunció que estrenará una secuela de Las guerreras k-pop, publicó RFI.

Al recibir el Óscar a Mejor película animada Maggie Kang dedicó el galardón a Corea, mientras que Chris Appelhans incentivó a los jóvenes cineastas a intentar nuevas ideas.

KPop Demon Hunters (Las guerreras K-Pop) es una película animada de acción y fantasía de 2025 que cuenta la historia un grupo femenino de K-pop, Huntr/x, quienes llevan una doble vida secreta como cazadoras de demonios.

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Ellas luchan contra el grupo masculino de los Sajaboys, una banda integrada por demonios.

Las guerreras del k-pop se lleva dos premios Óscar
Yu Han Lee, EJAE, and Mark Sonnenblick celebran el Óscar a Mejor canción original. (Foto Prensa Libre: EFE/EPA/CHRIS TORRES)

Golden gana premio a Mejor Canción original

El tema, interpretado por el grupo ficticio Huntr/X, ha sido uno de los mayores éxitos y ha arrasado en las listas globales.

Golden se lanzó a mediados de 2025 y es parte del álbum Kpop Demon Hunters, el soundtrack de la serie de Neflix, anota Infobae.

Las voces reales de EJAE, Audrey Nuna y Rei Ami forman el grupo ficticio.

La melodía fue compuesta por EJAE, Mark Sonnenblick, DO 24 y Teddy.

Golden competía con Dear Me, Relentless; I Lied to You,  Sinners; Sweet Dreams of Joy, Viva Verdi!, y Train Dreams, Train Dreams.

ESCRITO POR:

Lucrecia Choy

Periodista de Prensa Libre especializada en temas de bienestar y cultura con más de 20 años de experiencia. Primer lugar Concurso de Redacción enfocado en Sostenibilidad, Diplomado para Periodistas 2024.

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