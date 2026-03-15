Academia de Hollywood entrega por primera vez el Óscar a Mejor Dirección de Casting

El premio Óscar a Mejor Dirección de Casting que entregó por primera vez la Academia de Hollywood reconoce el trabajo de los creativos que seleccionaron el reparto de una película que consigue impactar emocional y narrativamente.

Para entregar este galardón subieron al escenario cinco estrellas: Paul Mescal (Hamnet), Gwyneth Paltrow (Marty Supremo), Chase Infiniti (Una batalla tras otra), Wagner Moura (Agente Secreto) y Delroy Lindo (Sinners).

Las estrellas reconocieron a sus respectivos directores de casting y particularmente Chase dijo que si no hubiera sido por su directora ella no estaría viviendo un notable presente.

Cassandra Kulukundis gana el Óscar a Mejor Dirección de Casting

La ganadora de esta nueva categoría fue la directora Cassandra Kulukundis por Una batalla tras otra y colaboró con el director Paul Thomas Anderson.

Kilujundis dedicó el premio a todos los directores de casting que "nunca tuvieron la oportunidad de subir aquí [en el escenario]".

Cassandra Kulukundis recibió el premio Óscar a Mejor Direcciónd e Casting por Una batalla tras otra. (Foto Prensa Libre: EFE/EPA/CHRIS TORRES)

También agradeció Paul Thomas Anderson y dijo que en cierta manera han crecido juntos.

Una batalla tras otra se ha alzado este domingo con el Óscar a mejor casting, una categoría en la que superó a Hamnet, Marty Supreme, Sinners, y la brasileña O Agente Secreto.