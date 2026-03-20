“El furor del dragón”: La pelea entre Chuck Norris y Bruce Lee que pasó a la historia del cine de acción

El actor estadounidense Chuck Norris, experto en artes marciales y campeón mundial de Kárate en 1968, cuya popularidad se amplió con el cine y consolidó con la serie de televisión Walker, Texas Ranger, falleció a los 86 años, según informó su familia este viernes 20 de marzo.

Norris nació el 10 de marzo de 1940 en Oklahoma, EE. UU., y en 1958 se alistó en la Fuerza Aérea de ese país y fue destinado a Corea del Sur, donde descubrió las artes marciales. Luego se inició en el tang soo do, que combina técnicas de karate japonés, kung fu chino y taekwondo moderno.

A su regreso a EE. UU., abrió varias escuelas de kárate y comenzó a competir.

Rápidamente destacó hasta proclamarse campeón mundial de kárate profesional en 1968, título que mantuvo hasta 1974, cuando se retiró. Además, durante esa etapa desarrolló su propio sistema de combate, el Chun Kuk Do.

Chuck Norris en el cine

Chuck Norris saltó al cine en 1972 con su participación en El furor del dragón (The Way of the Dragon), junto a Bruce Lee, filme que brindó una escena que se convirtió en una de las más icónicas de la historia del cine de acción.

De acuerdo con críticos del cine mundial, El furor del dragón fue la producción que reunió a dos leyendas de las artes marciales, Bruce Lee, como Tang Lung, y Chuck Norris, como Colt.

¿Quién no recuerda la legendaria pelea de Chuck Norris vs Bruce Lee en El Furor Del Dragón (1972)?



Norris fue 6 veces campeón del mundo de karate y creó su propio estilo de combate. pic.twitter.com/qlyHTImrRl — Lugar Cinema🎬 (@LugarCinema) March 20, 2026

El combate entre Lee y Norris se convirtió en una de las escenas más memorables en la historia del cine de acción.

El célebre actor y maestro de las artes marciales Bruce Lee murió el 20 de julio de 1973, en Hong Kong, a consecuencia de un edema cerebral.

Con su prematura y misteriosa muerte nació la leyenda que aún hoy perdura: la del “pequeño dragón”, el mejor y más completo luchador de artes marciales de todos los tiempos, venerado e imitado por seguidores de todas las edades.

Este vienes 20 de marzo se confirmó el fallecimiento de Chuck Norris, otro experto en artes marciales, cuyo trabajo es imitado por sus admiradores, quienes recordaron esa icónica pelea que se observó en El furor del dragón, una película imperdible para los amantes del cine de acción.