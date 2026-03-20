Muere Chuck Norris:  Los memes de una leyenda del cine y experto en artes marciales

El actor estadounidense Chuck Norris, experto en artes marciales y campeón mundial de Kárate en 1968, cuya popularidad se amplió con el cine y consolidó con la serie de televisión Walker, Texas Ranger, falleció este viernes 20 de marzo a los 86 años.

Nacido el 10 de marzo de 1940 en Oklahoma (EE. UU.), Norris se alistó en 1958 en la Fuerza Aérea de ese país y fue destinado a Corea del Sur, donde descubrió las artes marciales, iniciándose en el tang soo do, que combina técnicas de karate japonés, kung fu chino y taekwondo moderno.

A su regreso a Estados Unidos, abrió varias escuelas de kárate y comenzó a competir, destacando rápidamente hasta proclamarse campeón mundial de kárate profesional en 1968, título que mantuvo hasta 1974, año en que se retiró.

Durante esta etapa desarrolló su propio sistema de combate, el Chun Kuk Do.

Su salto al cine se produjo en 1972 con su participación en The Way of the Dragon/El furor del dragón junto a Bruce Lee, en una escena que se convirtió en una de las más icónicas de la historia del cine de acción.

Tras varios papeles, protagonizó Breaker! Breaker! (El poder de la fuerza) (1977), con el que inició una carrera cinematográfica centrada en el cine de acción.

Los memes de Chuck Norris

Participó en varias películas más con las que alcanzó popularidad. Sin embargo, Norris fue protagonista de memes, esas imágenes con texto que se han consolidado como la unidad cultural de la era del internet y redes sociales.

A través del humor, la ironía y la referencia constante, los memes se han viralizado por su narrativa y muchas de esas piezas Chuck Norris fue el protagonista, por lo que sus admiradores lo recuerdan con humor.

Chuck Norris no duerme: espera.



Estornuda con los ojos abiertos.



Jesús puede caminar sobre el agua, pero Chuck puede nadar a través de la tierra.



Y sí... puede hablar del Club de la Pelea.



Los mejores memes de Chuck Norris 👇 pic.twitter.com/V8njSfq8V5 — Don Quijote de la IA (@IA_Quijote) December 20, 2025

Se ha muerto Chuck Norris DEP 🙁



La época de sus memes fue muy bonita. Un gran momento en la historia del internet. pic.twitter.com/DTFymd72YJ — Mangel (@mangelrogel) March 20, 2026

Cuando te enteras de la muerte de Chuck Norris / Pero recuerdas todos los memes que hicieron de él pic.twitter.com/ITTDA4hNJT — Intrapiernoso (@Intrapiernoso) March 20, 2026

Pásenme los mejores memes de Chuck Norris, una leyenda necesita ser recordado pic.twitter.com/h06cwuiA8t — (fan) 𝐌𝐢𝐤𝐞. (@BlueCFM_) March 20, 2026

El mundo de los memes está de LUTO, nos dejó el Lic. Chuck Norris, su legado queda INTACTO en cada meme compartido QEPD INRI 🕊️ pic.twitter.com/kY6EThdReu — El Rey (@MrReyKing) March 20, 2026

Chuck Norris murió hace 10 años. Solo que la muerte no tenia el valor de decírselo. pic.twitter.com/XYFkdrncEv — Ranita News 🐸 🇬🇬 (@PesteRana) March 20, 2026