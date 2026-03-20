Escenario
Muere Chuck Norris: Los memes de una leyenda del cine y experto en artes marciales
El actor estadounidense Chuck Norris falleció este viernes 20 de marzo a los 86 años y sus admiradores lo recuerdan con humor debido a los memes que protagonizó.
El actor Chuck Norris, famoso por "Walker, Texas Ranger", fallece a los 86 años. (Foto Prensa Libre: EFE)
El actor estadounidense Chuck Norris, experto en artes marciales y campeón mundial de Kárate en 1968, cuya popularidad se amplió con el cine y consolidó con la serie de televisión Walker, Texas Ranger, falleció este viernes 20 de marzo a los 86 años.
Nacido el 10 de marzo de 1940 en Oklahoma (EE. UU.), Norris se alistó en 1958 en la Fuerza Aérea de ese país y fue destinado a Corea del Sur, donde descubrió las artes marciales, iniciándose en el tang soo do, que combina técnicas de karate japonés, kung fu chino y taekwondo moderno.
A su regreso a Estados Unidos, abrió varias escuelas de kárate y comenzó a competir, destacando rápidamente hasta proclamarse campeón mundial de kárate profesional en 1968, título que mantuvo hasta 1974, año en que se retiró.
Durante esta etapa desarrolló su propio sistema de combate, el Chun Kuk Do.
Su salto al cine se produjo en 1972 con su participación en The Way of the Dragon/El furor del dragón junto a Bruce Lee, en una escena que se convirtió en una de las más icónicas de la historia del cine de acción.
Tras varios papeles, protagonizó Breaker! Breaker! (El poder de la fuerza) (1977), con el que inició una carrera cinematográfica centrada en el cine de acción.
Los memes de Chuck Norris
Participó en varias películas más con las que alcanzó popularidad. Sin embargo, Norris fue protagonista de memes, esas imágenes con texto que se han consolidado como la unidad cultural de la era del internet y redes sociales.
A través del humor, la ironía y la referencia constante, los memes se han viralizado por su narrativa y muchas de esas piezas Chuck Norris fue el protagonista, por lo que sus admiradores lo recuerdan con humor.