El guitarrista de AC/DC, Stevie Young, es ingresado en hospital de Buenos Aires

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El guitarrista de AC/DC, Stevie Young, es ingresado en hospital de Buenos Aires

El guitarrista de AC/DC, Stevie Young, es internado a pocos días de los conciertos programados en la capital argentina.

EFE

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El guitarrista de la banda australiana de rock AC/DC, Stevie Young (c) fue ingresado este jueves en un hospital de Buenos Aires para someterse a una serie de estudios médicos tras padecer un malestar físico, según expresó en un comunicado la empresa promotora DF Entertainment. (Foto Prensa Libre: EFE)

El guitarrista de la banda australiana de rock AC/DC, Stevie Young (c) fue ingresado este jueves en un hospital de Buenos Aires para someterse a una serie de estudios médicos tras padecer un malestar físico, según expresó en un comunicado la empresa promotora DF Entertainment. (Foto Prensa Libre: EFE)

El guitarrista de la banda australiana de rock AC/DC, Stevie Young, fue ingresado este jueves en un hospital de Buenos Aires para someterse a una serie de estudios médicos, tras padecer un malestar físico, según expresó en un comunicado la empresa promotora DF Entertainment.

Young, de 69 años, quien, según DF Entertainment, se encuentra “bien y de buen ánimo”, ingresó al sanatorio Mater Dei a pocos días del comienzo de la serie de conciertos que el conjunto ofrecerá en la capital argentina los días 23, 27 y 31 de marzo, en el estadio Monumental del club River Plate.

“Al llegar a Buenos Aires, el miembro de AC/DC Stevie Young no se sentía bien. Por precaución, fue ingresado en un hospital local, donde se le está realizando una serie completa de estudios”, expresó el comunicado.

De momento, la empresa promotora descartó complicaciones para los conciertos: “Stevie se encuentra bien y de buen ánimo, y espera con entusiasmo subirse al escenario el lunes”.

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El guitarrista es sobrino de Angus y Malcolm Young, miembros fundadores de AC/DC, e ingresó a la banda en el 2014 para reemplazar a Malcolm, quien se retiró de la actividad musical por problemas físicos.

La banda agotó tres fechas en el estadio más grande de Argentina, como parte de su gira mundial Power Up.

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